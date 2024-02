Room en Sturing balen van actie Isimat-Mirin na nieuwe nederlaag Vitesse

Vitesse verloor zaterdagavond ondanks een prima start van Heracles Almelo (3-2) en met die nieuwe 'nulpunter' is de kans op degradatie weer een stukje groter geworden. Aanvoerder Eloy Room staat na afloop van het duel op Erve Asito verslaggever Pascal Kamperman van ESPN te woord en baalt van de rode kaart van Nicolas Isimat-Mirin. Na zijn aftocht gaf Vitesse het duel uit handen.

"Begin jij maar...", verzucht de goalie. "Ik denk dat er niets aan de hand was. We begonnen de wedstrijd goed en maakten twee goede doelpunten. De rode kaart was het kantelpunt". vindt Room. Vitesse pakte dankzij een kopbal van Kacper Kozlowski en een heerlijke streep van Melle Meulensteen een 0-2 voorsprong.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Jordy Bruijn maakte er na een half uur 1-2 van, maar dat veranderde niet veel aan het spelbeeld. Vitesse bleef de bovenliggende partij en de aanval zoeken. Vlak voor rust dupeerde aanvoerder Isimat-Mirin zijn ploeg door op de middenlijn het shirt van Jizz Hornkamp vast te pakken. De spits ging liggen en Bas Nijhuis toonde de Vitesse-verdediger zijn tweede gele kaart van de avond.

Na rust ging het vervolgens helemaal mis door twee treffers van Hornkamp. De achterstand op plek 16, aan het einde van het seizoen goed voor de Keuken Kampioen Play-Offs, bedraagt zes punten. Room is niet blij met Isimat-Mirin. "Dit is niet wat we in deze fase nodig hebben. Hij weet ook dat hij fout zit. Maar ja, het helpt het team natuurlijk niet. Anderen moeten meer gas geven. Maar dit was heel lastig. We begonnen goed, maar de rode kaart was het kantelpunt", baalt Room.

Concurrent RKC wist vrijdag af te rekenen met NEC (2-0), waardoor de als zestiende geplaatste Waalwijkers nu liefst zes punten meer hebben dan Vitesse. Toch probeert Room er vooral de goede kanten uit te lichten. "We begonnen gewoon heel goed, dus daar zijn aanknopingspunten. De rode kaart heeft ons de wedstrijd gekost, maar we moeten ons vasthouden aan de eerste helft. De volgende thuiswedstrijd, tegen FC Volendam, is heel belangrijk."

Vitesse neemt het volgende week op tegen Volendam, dat net als Vitesse twaalf punten heeft en dreigt rechtstreeks te degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie. Na dat duel staat de uitwedstrijd tegen nummer vijftien Excelsior op het programma. Op het oog volgen dus cruciale weken voor de Gelderlanders. "Die dingen ("domme rode kaarten", red.) moeten we gewoon niet hebben. We spelen goed en nu moeten we die punten gaan halen. Vanavond was het zonde dat het zo snel voorbij was."

Edward Sturing

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

"We speelden goed, maar na de rode kaart glipt de wedstrijd uit je handen", analyseert Vitesse-trainer Edward Sturing. "Hij doet het niet expres natuurlijk. Hij (Isimat-Mirin, red.) pakt twee gele kaarten en moet het veld af. Dan wordt de wedstrijd omgedraaid. We hadden controle en speelden prima, dan kom je met tien man te staan... Dit is heel zuur. Het is dom en dat weet hij zelf ook. Hij is schuldbewust en zit stuk in de kleedkamer. Dit gebeurt in het voetbal, maar als je kijkt naar onze situatie is dit wel heel zuur natuurlijk."