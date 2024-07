Cristiano Ronaldo maakt gemiste penalty in strafschoppenserie goed: Portugal door

Portugal heeft maandag via een penaltyserie de laatste acht op het EK 2024 bereikt. Na een 0-0 stand tegen Slovenië in reguliere speeltijd volgde in de verlenging een strafschop voor Cristiano Ronaldo, die miste. In de penaltyserie maakte Ronaldo zijn fout goed door wél raak te schieten. Portugal won de strafschoppenserie na drie reddingen achter elkaar van keeper Diogo Costa met 3-0. Portugal speelt in de kwartfinale tegen Frankrijk.

Portugal verloor de laatste groepswedstrijd zeer verrassend van Georgië, maar speelde dat duel wel in een volledige B-formatie. Tegen Slovenië keerden de grote steren logischerwijs terug in het elftal. Ronaldo werd in de spits opnieuw in de rug ondersteund door Bruno Fernandes. Rafael Leão en Bernardo Silva opereerden vanaf de flanken.

Het was vanaf het begin eenrichtingsverkeer naar het doel van de Sloveense keeper Jan Oblak. Toch slaagde Portugal er niet in om veel honderd procent kansen te creëren. Het team zocht logischerwijs voortdurend naar mogelijkheden om Ronaldo in stelling te brengen, die net de scherpte leek te missen om het af te maken.

Ronaldo nam de bal in de achtste minuut slecht aan na een pass van Leão, waardoor de kans verkeken was. Bernardo Silva probeerde Ronaldo even later door de lucht te bereiken, maar de timing van de spits was niet goed. Bij de tweede paal kwam Bruno Fernandes net te laat om de bal alsnog in te kunnen tikken.

In de 31ste minuut dook Ronaldo dreigend op bij de eerste paal, maar de spits van Al-Nassr wist net niet voldoende voor zijn directe tegenstander Vanja Drkusic te komen om raak te kunnen koppen. Ronaldo probeerde het daarnaast gedurende de wedstrijd talloze keren vanuit een directe vrije trap, maar schoot slechts één keer op doel. Die bal kon Oblak vrij eenvoudig wegstompen.

Vlak voor rust probeerde João Palhinha het met een schot van zestien meter, dat uiteenspatte op de paal. Roberto Martínez besloot in de rust aanvallend te wisselen: Diogo Jota kwam in plaats van Vitinha.

Slovenië beperkte zich vrijwel de hele wedstrijd tot verdedigen, maar kreeg na een uur spelen dé kans van de wedstrijd. Benjamin Sesko was bij een snelle uitbraak sneller dan Pepe, die de spits van RB Leipzig wel voldoende kon hinderen om een goed schot te voorkomen. Portugal kwam bij dat moment goed weg.

In de tweede helft droogden de kansen voor de Portugezen steeds verder op. Het tempo verdween uit de wedstrijd en Slovenië bleef vrij eenvoudig op de been.

In de negentigste minuut was er na goed werk van Jota plots toch weer een goede kans voor Ronaldo. De superster kwam schuin voor het doel, maar schoot recht in de handen bij Oblak.

Zo kreeg de achtste finale tussen Portugal en Slovenië een verlenging. Daarin bleef Portugal geduldig op zoek naar het winnende doelpunt, maar Slovenië hield de gelederen opnieuw uitstekend gesloten.

De wedstrijd werd in de 103de minuut opgeschud door Jota, die gevaarlijk het strafschopgebied van Slovenië indribbelde en over het been ging bij Drkusic. Scheidsrechter Daniele Orsato wees onverbiddelijk naar de stip, waarna Ronaldo de bal op elf meter legde. De aanvoerder van Portugal stuurde de bal naar de rechteronderhoek, maar Oblak zat erbij en tikte de bal weg.

Ronaldo raakte hevig geëmotioneerd van zijn gemiste penalty. De routinier barstte in de rust van de verlenging zelfs in tranen uit, maar herpakte zich en speelde de wedstrijd uit.

In de tweede helft van de verlenging volgde nog één enorme kans. Die was opnieuw voor Sesko, die de bal afsnoepte bij Pepe en daardoor door kon lopen richting Diogo Costa. De Portugese keeper redde zijn ploeg met een uitgestoken voet op de inzet van Sesko.

Er volgde een penaltyserie, die door Slovenië dramatisch werd begonnen met drie missers (van Josip Ilicic, Jure Balkovec en Benjamin Verbic). Diogo Costa pakte alle drie de strafschoppen. Portugal scoorde juist drie keer achter elkaar, via Ronaldo, Bruno Fernandes en Bernardo Silva, en gaat door naar de laatste acht.