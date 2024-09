Ronaldo 10 seconden voor einde bij winnend Portugal woest: 'Vreselijk!' Moet dit nou weer zeg?'

Cristiano Ronaldo was zondagavond als invaller goud waard voor Portugal. De 39-jarige aanvaller maakte in de 88ste minuut de bevrijdende 2-1 en was na afloop de gevierde man. Toch stond zijn gezicht vlak voor het laatste fluitsignaal op onweer.

Diep in blessuretijd probeerde Bruno Fernandes Ronaldo met een voorzet te bereiken, waarna Andrew Robertson de bal tot hoekschop verwerkte.



Terwijl de Portugezen in de aanval waren, was er echter al een veldbestormer onderweg naar Ronaldo. Nadat de sterspeler van de Portugezen het doorhad, schudde hij gefrustreerd met zijn hoofd en zwaaide hij met zijn armen.

Ziggo Sport-commentator Richard van Iterson deelde eveneens zijn ergernis: “Ai, ai, ai… Moet dit nou weer zeg? Vreselijk! Dit keer moet Ronaldo niet gaan poseren voor een foto, maar gewoon zeggen: ‘Ophoepelen!’”

“De regie kiest ervoor om de doelpunten nog een keer te laten zien, dan zien we die ellende niet op het veld. Er was een toeschouwer die op een belangrijk moment naar Ronaldo liep, bijna als een extra Schotse verdediger”, aldus Van Iterson.

Na een kort genomen hoekschop floot de Italiaanse scheidsrechter Maurizio Mariani voor het fluitsignaal en maakte de onvrede bij Ronaldo al snel plaats voor grote blijdschap. Dankzij zijn winnende treffer, nummer 902 uit zijn carrière, gaat Portugal met 6 punten uit 2 duels aan kop in hun Nations League-groep.