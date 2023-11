Ronald Koeman velt oordeel over veelbesproken interview van Wout Weghorst

Maandag, 20 november 2023 om 16:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:21

Ronald Koeman heeft op de persconferentie gereageerd op het interview van Wout Weghorst na afloop van het EK-kwalificatieduel met Ierland. Na afloop van de gewonnen wedstrijd (1-0) op zaterdag liet Weghorst duidelijk weten weinig te snappen van de kritische vragen van NOS-journalist Arman Avsaroglu. Koeman stelt dat 'het wel wat minder had gekund' van Weghorst.

Toen NOS-verslaggever Arman Avsaroglu de matchwinner na afloop van de wedstrijd vroeg waarom het bij het door de overwinning geplaatste Nederland 'misschien wat moeilijker ging dan gehoopt', reageerde Weghorst geïrriteerd.

“Dat is wat jij belangrijk vindt op dit moment?", counterde de spits, die aangaf dat het volgens hem draaide om de plaatsing van het Nederlands elftal. "Maar jij begint jouw tweede vraag al met ‘moeilijke wedstrijd’ erin. Ik wil helemaal niet dat dit interview deze kant op gaat."

Koeman laat vanuit het Portugese Faro, waar Oranje dinsdag de kwalificatiecyclus afsluit tegen Gibraltar, weten dat hij Weghorst wat ver vond gaan. "Ik kan me er iets bij voorstellen in zijn positie. Het is iets menselijks. Alleen of het verstandig is, is een andere vraag." Op de vraag of het 'iets minder' had gekund van Weghorst, antwoordt Koeman: "Ja, maar dat zal hij zelf ook wel weten."

Koeman krijgt de vraag of Memphis zijn onbetwiste spits is, daar Weghorst wellicht beter in het systeem van Oranje zou passen. "Nou ja, moeilijk vraag. Memphis is al een hele lange tijd niet fit. Maar Memphis fit en goed, is nog steeds een meerwaarde voor dit elftal. Je moet per wedstrijd een afweging maken, maar dat is niet iets... We hopen dat iedereen fit is, zodat we keuzes, en ook moeilijke keuzes kunnen maken om uiteindelijk tot de beste drie te komen."

Irritatie bij Koeman

Na afloop van de wedstrijd tegen Ierland liet Koeman weten niet blij te zijn met een camera die, volgens de bondscoach, veel te dicht op hem stond. "Ik ga de volgende keer wel aan de andere kant zitten. Dit kan gewoon niet", foeterde de bondscoach.

Met gevoel voor humor vraagt journaliste Noa Vahle dat er in het kleine stadion in Faro wellicht maar een paar honderd fans van beide ploegen zullen zijn, waardoor Koeman ook zonder camera direct naast hem te horen zou moeten zijn. Koeman kan om de vraag lachen. "Daar kan ik moeilijk iets van zeggen en moeilijk iemand anders de schuld van geven. Maar ik denk dat ik me morgen wel redelijk in kan houden."