Ronald Koeman maakt sterk gewijzigde selectie van het Nederlands elftal bekend

Ronald Koeman heeft vrijdagmiddag de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de duels in de Nations League met Hongarije en Duitsland bekendgemaakt. De bondscoach heeft 23 spelers opgenomen in zijn spelersgroep voor de twee uitduels.

Oranje treedt op 11 oktober aan tegen Hongarije in de Puskás Arena in Boedapest. Drie dagen later volgt opnieuw een uitwedstrijd: op 14 oktober is Duitsland de tegenstander van Nederland in de Allianz Arena in München. Beide duels beginnen om 20.45 uur en zijn te zien op NPO 1.

Uit de voorselectie bleek al dat er ditmaal geen ruimte is voor Memphis Depay (Corinthians). Steven Bergwijn maakt door zijn transfer naar Al-Ittihad Club niet langer kans op een plek in Oranje.

Sinds de bekendmaking van zijn voorselectie zag Koeman echter ook meerdere spelers kampen met blessures. Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion) en Joey Veerman (PSV) zijn afwezig wegens een liesblessure. Ajacied Wout Weghorst heeft eveneens last van pijntjes en ook Jerdy Schouten (PSV) en Jurriën Timber (Arsenal) zijn niet fit geoeg.

Ian Maatsen (Aston Villa) en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) die niet op de voorlopige lijst stonden, ontvingen alsnog een uitnodiging van Koeman voor het trainingskamp van Oranje. Zij mogen zich maandag melden in Zeist.

Ook Teun Koopmeiners (Juventus) keert definitief terug in Oranje. De middenvelder, die deze zomer zijn droomtransfer maakte, was er tijdens de vorige interlandperiode nog niet bij vanwege een blessure. Koeman moet wel nog geduldig wachten op een terugkeer van Frenkie de Jong (FC Barcelona).

De definitieve selectie van het Nederlands elftal

Keepers: Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).

Verdedigers: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax), Matthijs de Ligt (Manchester United), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter), Ian Maatsen (Aston Villa).

Middenvelders: Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (AC Milan), Quinten Timber (Feyenoord), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion).

Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig), Joshua Zirkzee (Manchester United).