Ronald Koeman: 'Ik zeg niet wie op die positie zondag gaat beginnen tegen Spanje'

Ronald Koeman schuift zaterdag aan voor de persconferentie voorafgaand aan de tweede ontmoeting met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Uiteraard praat de bondscoach over de invulling van de linksbackpositie in Mestalla, het stadion van Valencia.

Jorrel Hato ontving donderdag in de 82ste minuut een rode kaart voor een charge op Robin Le Normand. Jurriën Timber is door ziekte afgehaakt, waardoor Koeman waarschijnlijk voor Ian Maatsen kiest. De keuzeheer van Oranje weigert dat echter alvast voor honderd procent te bevestigen.

''Is dat kiezen tussen een speler die daar niet zo vaak speelt, ook al is het zijn eigen positie, en een speler die wél heel veel speelt, maar niet zo vaak op die positie?'', wil verslaggever Pascal Kamperman van ESPN weten van Koeman, die de kaarten tegen zijn borst houdt.

''Ja, daar heb je goed over nagedacht'', antwoordt de bondscoach met een glimlach op zijn gezicht. ''Ik ga verder niet zeggen wie het zondag wordt.'' Koeman maakt dus pas zondag bekend wie de linksbackpositie bekleedt bij Oranje. De keuzeheer zou eventueel kunnen kiezen voor Lutsharel Geertruida op links. Ajax-speler Youri Baas is tevens een optie, al heeft de centrumverdediger weinig ervaring met spelen op de linkerflank.

''Ik verwacht een duel met een hoge intensiteit'', verlegt Koeman de aandacht naar de returnwedstrijd tegen Spanje. ''Beide teams kunnen ook leren van afgelopen donderdag. Dat zal Spanje ook doen.''

''Want Spanje heeft uiteindelijk 2-2 gespeeld, maar ze waren op veel momenten de onderliggende partij tegen ons. Daar zal Spanje ongetwijfeld aandacht aan besteden.''

''En thuis is Spanje nóg getergder. Dus wij moeten nóg beter dan donderdag spelen'', geeft Koeman een dag voor de kraker in Valencia alvast mee aan zijn spelersgroep.