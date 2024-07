Ronald Koeman deelt hoeveel procent kans Nederlands elftal maakt tegen Engeland

Door problemen met de trein die het Nederlands elftal dinsdag naar Dortmund zou vervoeren, moesten de mannen van Ronald Koeman prompt met het vliegtuig naar het Ruhrgebied afreizen. Oranje arriveerde later dan gepland en miste daardoor het geplande persmoment, maar de bondscoach deelde in de avond via de UEFA alsnog zijn kijk op de aankomende halve finale tegen Engeland.

De ongeplande vliegreis heeft de voorbereiding op het duel met the Three Lions wat Koeman betreft niet verstoord. "Het bleek geen probleem te zijn, we hebben goed kunnen uitrusten", vertelt de keuzeheer.

"Het vliegtuig heeft ons in dertig minuten hier (Dortmund, red.) gebracht en we waren op tijd in het hotel. Hier kunnen we vannacht goed uitrusten en dan zijn er morgen geen problemen meer", aldus Koeman, die vervolgens aangeeft over alle 26 selectiespelers te kunnen beschikken woensdagavond.

De bondscoach acht het Nederlands elftal verre van kansloos in de halve eindstrijd met Engeland. "We weten dat de verschillen tussen alle landen klein zijn, ook morgen (woensdag, red.) weer. Ik geef beide ploegen vijftig procent kans", verwacht hij een evenwichtig treffen.

"We moeten goed spelen. We zullen een perfecte wedstrijd op de mat moeten leggen om van ze (Engeland, red.) te winnen", benadrukt Koeman, die ook wordt gevraagd naar de tactiek van de opponent.

"Het kan zijn dat ze met vier verdedigers spelen, maar het kunnen er ook vijf zijn", is hij terughoudend in zijn analyse. "We zijn op beide systemen voorbereid. We weten dat ze heel veel individuele kwaliteiten hebben, maar beide teams zijn erg sterk."

Nederland en Engeland treffen elkaar woensdagavond in het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund. Het treffen wordt afgetrapt om 21:00 uur en staat onder leiding van Duitse arbiter Felix Zwayer.

