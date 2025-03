Ronald Koeman beaamt dat speler Nederlands elftal met 7 uit 7 penaltyspecialist is

Justin Kluivert is net als Ronald Koeman aangeschoven voor de persconferentie voorafgaand aan Spanje - Nederland van zondag. De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller van Oranje praat onder meer over zijn geweldige statistieken wat betreft strafschoppen voor Bournemouth.

''Ik weet nog dat ik het vroeger niks vond'', graaft Kluivert in zijn geheugen. ''En vorig jaar nam Dominic Solanke bij ons de strafschoppen. Dit jaar kregen andere spelers de kans en eiste ik het gewoon op.''

''En sindsdien voel ik mij daar goed bij. In het begin trainde in veel op het nemen van strafschoppen. En nu af en toe. Maar niet te veel'', zo benadrukt Kluivert, die in het Nederlands elftal als nummer 10 functioneert.

Kluivert wist dit seizoen dertien keer te scoren voor Bournemouth in alle competities. De Nederlander in Engelse dienst was zeven keer succesvol vanaf de strafschopstip tijdens duels van the Cherries.

Ronald Koeman zag Wout Weghorst vorig jaar een strafschop missen tegen Griekenland en zei direct dat Oranje geen penaltyspecialisten meer heeft. Die uitspraak wordt zaterdag tijdens de persconferentie naar voren geschoven als het over strafschoppen gaat.

''Justin heeft nu zeven uit zeven. Ben je dan een specialist?'', krijgt de bondscoach van het Nederlands elftal voorgelegd op het persmoment in Valencia.

''Dan ben je wel een specialist, ja'', beaamt Koeman, die zijn team heeft voorbereid op eventuele strafschoppen in het Mestalla. ''We hebben daar vanochtend aandacht aan besteed.