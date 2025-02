Ronald de Boer heeft direct na Ajax - Union Sint-Gillis onderonsje met Ajacied: 'Een fantastisch joch'

Ronald de Boer en Kenneth Taylor zochten elkaar na Ajax – Union Sint-Gillis (1-2) even op, zo is te zien bij Ziggo Sport. De twee omhelsden elkaar. De 22-jarige middenvelder nam de 1-2 voor zijn rekening vanaf de penaltystip en dat was voor de Amsterdammers genoeg om door te gaan naar de achtste finale.

Direct na het interview van Remko Pasveer is te zien hoe De Boer en Taylor elkaar vastpakken. “Ik was zijn mentor, hè”, lacht de analist als hij de beelden terugziet. “Het is een leuk joch, echt een fantastisch joch. Hoe hij zich de laatste jaren heeft laten zien en ontwikkeld... Fantastisch. Complimenten naar hem.”

“Hij speelde niet geweldig”, is De Boer eerlijk. “Hij viel eigenlijk niet zo goed in. Maar zo’n penalty... Ik vind het heel knap, hoor. Er staat zoveel druk op, want je weet: deze kan cruciaal zijn. Hij schiet hem echt geweldig in.”

Ziggo

Theo Janssen, ook aanwezig als analist, was niet onder de indruk van het spel dat Ajax op de mat legde in de Johan Cruijff ArenA. “Het was niet mooi om naar te kijken, maar wel heel bijzonder.”

“Dat is vaker dit seizoen, hè”, haakt De Boer in. “Tegen Feyenoord en PSV hebben we hele goede wedstrijden gezien. Maar ook heel veel mindere, die wel gewonnen werden. Dit was ook zo’n lelijke wedstrijd die je wel wint.”

De analist wil nog één speler uitlichten. “Pasveer heeft toch ook een soort magneet vast? Alle ballen komen op hem af. Hij maakt echt een paar cruciale reddingen.”