Ron Jans toont uitgerekend op bezoek bij Heracles liefde voor FC Twente

Zondag, 17 september 2023 om 12:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:48

Ron Jans is sinds ruim een week als hoofdtrainer verbonden aan FC Utrecht. Desondanks is de 64-jarige coach zijn succesvolle periode bij FC Twente blijkbaar nog niet vergeten. Op Twitter is namelijk een foto verschenen waarop is te zien dat Jans een formulier in zijn handen heeft met daarop het logo van Twente. Pikant detail: De nieuwe Utrecht-trainer debuteerde zaterdagavond met een 1-3 overwinning op Heracles Almelo, uitgerekend de grote rivaal van zijn vorige werkgever uit Enschede.