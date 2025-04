Ron Jans doet voor de camera Ajax-trainer Francesco Farioli na

Ron Jans heeft zich zondagmiddag met een knipoog richting Ajax-trainer Francesco Farioli gereageerd op een vraag na FC Utrecht - FC Groningen (3-1). De winnende coach werd door ESPN-verslaggever Toine van Peperstraten gevraagd naar de kansen voor de Domstedelingen in de Eredivisie, maar de coach wilde geen antwoord geven.

FC Utrecht was zondagmiddag met 3-1 te sterk voor FC Groningen. Namens de thuisploeg scoorden Souffian El Karouani, Yoann Cathline en Sébastien Haller en dat stemt Jans tot tevredenheid.

Dankzij de overwinning in de Galgenwaard staat FC Utrecht na 29 speelronden op 56 punten in de Eredivisie. Daarmee is de club dicht bij het verzekeren van de vierde plek op de ranglijst, die aan het einde van het seizoen recht geeft op het spelen van voorrondes in de Europa League.

Toch wil Jans nog niet te vroeg juichen, zo maakt hij duidelijk in gesprek met ESPN. “Die vierde plaats, die gaat toch niet meer in gevaar komen?”, vraagt Van Peperstraten aan Jans.

De coach van FC Utrecht wil niet ingaan op de vraag. "Ik kruip even in de rol van Farioli. Nog vijf battles to go.” Jans doelt uiteraard op de communicatiewijze van de Ajax-trainer, die ondanks een ruime voorsprong op PSV weigert te praten over een eventuele landstitel.

“We hebben het steeds meer in eigen hand", vervolgt Jans. “Het komt steeds dichterbij, alleen het is nog lang niet zeker. We moeten nog naar Twente toe, volgende week is Ajax hier, dus we gaan nog niet zeggen dat we het al gehaald hebben.”

AZ ging zondagmiddag op pijnlijke wijze onderuit bij Heracles Almelo (1-0), terwijl FC Twente niet voorbij PEC Zwolle kwam (1-1). Daarmee komt de vierde plek in de Eredivisie inderdaad dichtbij voor Jans en FC Utrecht.