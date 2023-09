Romero en hattrickheld Son laten zich gelden bij overtuigende zege Tottenham

Zaterdag, 2 september 2023 om 18:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:53

Tottenham Hotspur heeft zaterdag zijn derde competitiezege op rij geboekt. Op Turf Moor kwamen de Noord-Londenaren op achterstand, waarna er dankzij een hattrick van Heung-Min Son en treffers van Cristian Romero en James Maddison alsnog een ruime zege geboekt werd. Burnley deed in de slotseconden nog iets terug: 2-5. Door de overwinning staan the Spurs voorlopig tweede in de Premier League, Burnley blijft puntloos hekkensluiter.

Tottenham wilde op bezoek bij Burnley de pijnlijke uitschakeling in de tweede ronde van de EFL Cup wegpoetsen. Afgelopen woensdag ging de ploeg van manager Ange Postecoglou na een beslissende penaltyserie onderuit tegen Fulham. Micky van de Ven speelde een negatieve hoofdrol met een eigen doelpunt, maar kreeg tegen Burnley toch weer het vertrouwen van zijn manager. Postecoglou voerde wel negen andere wijzigingen door. Zo maakten onder meer Son, Yves Bissouma en Maddison hun rentree in de basis.

Waar Tottenham tijdens de competitiezeges op Manchester United (2-0) en Bournemouth (0-2) het doel schoon wist te houden, keken de Noord-Londenaren op Turf Moor al binnen vijf minuten tegen een achterstand aan. Luca Koleosho schudde Pedro Porro van zich af en zette voor op Lyle Foster, die raak schoot nadat hij Van de Ven te slim af was. De bezoekers wisten de achterstand nog voor rust om te buigen. Son was verantwoordelijk voor de gelijkmaker door doelman James Trafford met een fraai stiftje te verschalken. De 1-2 van Romero was van nog grotere schoonheid. Vanaf rand zestien wist hij een afvallende bal in de bovenhoek te jagen.

Burnley liet zich na rust zien via Joshua Brownhill, die met een afstandsschot dicht bij de gelijkmaker was. Tottenham slaagde er hierna in om in een kort tijdsbestek definitief afstand van de thuisploeg te nemen. Maddison kon vrij uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied en vond met de nodige precisie de linkerbenedenhoek. Son stond luttele minuten later ook volledig ongedekt, waarna hij Trafford kansloos liet bij de 1-4. De Zuid-Koreaan zorgde met een lage schuiver vervolgens ook voor de 1-5. Burnley deed in de slotseconden nog iets terug via Brownhill.