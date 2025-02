Rode kaart niet fataal voor FC Groningen, dat zéér belangrijke zege boekt op NEC

FC Groningen heeft zaterdag zeer belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. Trainer Dick Lukkien zag zijn ploeg op eigen veld met 2-1 winnen van NEC, dat het laatste halfuur een overtalsituatie had maar daarvan niet kon profiteren. Groningen staat nu drie punten boven nummer zestien Sparta, dat momenteel tegen Feyenoord speelt.

Groningen kende een droomstart in de Euroborg. Mats Seuntjens slingerde in de eerste minuut een corner voor het doel en Wout Prins kon van dichtbij afwerken: 1-0. Na een halfuur spelen in het hoge noorden verscheen de 2-0 op het scorebord. Het was ditmaal Thom van Bergen die doel trof, tot grote vreugde van de thuisfans.

Een zeer belangrijke overwinning lonkte voor Groningen na het zeer voortvarende begin. Er was na 57 minuten spelen echter ook tegenslag. Thijmen Blokzijl haalde een doorgebroken NEC'er neer en na een check bij de VAR trok arbiter Martin van den Kerkhof een directe rode kaart voor de centrumverdediger. De opdracht werd opeens een stuk lastiger voor Groningen.

NEC profiteerde al snel van de overtalsituatie. Op aangeven van Calvin Verdonk schoot Vito van Crooij de aansluitingstreffer binnen. Het was de start van een nerveuze slotfase in Groningen. Koki Ogawa schoot met nog ruim een kwartier te spelen maar net naast, tot grote opluchting van de Groningen-aanhang.

Groningen kwam wel steeds meer met de rug tegen de muur te staan en de steun van de fanatieke aanhang was meer dan welkom. Ondertussen hield Etienne Vaessen het tiental van de thuisclub op de been met een fraaie redding op een knal van Ogawa. De tijd tikte weg in het nadeel van het aandringende NEC.

De formatie van Lukkien kroop in de laatste tien minuten af en toe uit zijn schulp, met Luciano Valente die na een goede actie maar net over schoot. Daarna was het weer snel gegroepeerd verdedigen en loeren op de ruimte achter de defensie van NEC, dat meer steeds meer risico's ging spelen.

Met name Sontje Hansen was bedrijvig voorin bij NEC, waardoor het tot het einde spannend bleef in Groningen. De 2-2 leek te vallen in de 87ste minuut, maar Başar Önal scoorde in buitenspelpositie. Geen gelijkmaker dus voor de bezoekers en opnieuw grote opluchting in het Groningen-kamp. Na het laatste fluitsignaal konden drie zeer belangrijke punten worden bijgeschreven.