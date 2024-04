Roda JC zet met overtuigende overwinning belangrijke stap naar directe promotie

Roda JC heeft vrijdagavond kinderlijk eenvoudig afgerekend met TOP Oss. In het Frans Heesen Stadion bleken de Kerkraders veel te sterk voor de thuisploeg: 1-4. Na 24 minuten genoot de ploeg van Bas Sibum al een uiterst comfortabele 0-3 voorsprong. Door de zege blijft Roda in het spoor van Willem II en bouwt de ploeg het gat naar nummer drie FC Groningen voorlopig uit naar zes punten.

Sibum voerde twee wijzigingen door in zijn elftal ten opzichte van het gewonnen duel met VVV-Venlo. Matisse Didden, die deze week zijn gewilde transfer naar FC Utrecht afrondde, ontbrak aan de aftrap. Orhan Dzepar nam zijn plaats in. Rodney Kongolo keerde terug in de basis.

De bezoekers schoten werkelijk uit de startblokken. Het duel was nog geen twee minuten onderweg toen Arjen van der Heide de brilstand van het scorebord wegpoetste.

De vleugelaanvaller schoot de bal na een vlotte combinatie met Enrique Peña Zauner in de korte hoek raak: 0-1. Na de vroege voorsprong roken de Kerkraders bloed. TOP Oss-doelman Mike Havekotte moest twee keer reddend handelen, alvorens hij ook een tweede keer moest capituleren.

Ditmaal was Sami Ouiassa, die in de zomer vertrekt naar NEC Nijmegen, de gevierde man. Oog in oog met Havekotte bleef de jongeling uiterst koel en schoof hij het leer in de hoek binnen: 0-2.

Niet veel later mochten de meegereisde Roda-fans hun feestje verder bouwen. Vanuit een bomvol uitvak zagen zij toe hoe de Kerkraders net na een kwart wedstrijd ook de derde treffer van de wedstrijd noteerden.

In twee instanties verschalkte Van der Heide doelman Haverkotte en tekende zo voor zijn tweede doelpunt van de avond. De flankspeler was kort daarna dicht bij zijn hattrick, maar mikte net naast. De thuisploeg kwam een stuk feller voor de dag na de theepauze, maar moest toch een vierde tegentreffer incasseren. Centrumspits Václav Sejk zette zijn naam ook op het wedstrijdformulier.

Na een voorzet van Ouiassa kroop de Tsjechische spits voor zijn man en prikte hij de bal bij de eerste paal achter Havekotte en in het doel: 0-4. In het laatste kwartier deed Oss via Delano Ladan nog wat terug, maar meer dan een eretreffer zou het niet worden.

