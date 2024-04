Roda JC komt twee keer op achterstand maar zegeviert bij Jong PSV

Roda JC heeft maandagavond in extremis afgerekend met Jong PSV. De ploeg van Bas Sibum kwam in Eindhoven twee keer op achterstand, maar na een rode kaart van de Eindhovenaren werd alsnog gewonnen: 2-3.

Het duel had maar weinig tijd nodig om op gang te komen, daar al in minuut twee de ban werd gebroken. Jong PSV was de ploeg die kon juichen, nadat een snel genomen vrije trap via Jevon Simons bij Emir Bars belandde. De Turkse linksbuiten schoof onder doelman Calvin Raatise binnen: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Zo'n twintig minuten later kwam Roda langszij. Een schot van Enrique Pena Zauner werd niet goed verwerkt door Niek Schiks, waarna Václav Sejk gemakkelijk de 1-1 kon intikken.

De gelijke stand stond niet lang op het bord. Enkele minuten verder namen de Eindhovenaren opnieuw de leiding, ditmaal dankzij Simons, die in twee pogingen raak schoot: 2-1.

Nog voor het einde van de eerste helft zou de uitploeg opnieuw op gelijke hoogte komen. Een schot vanuit de tweede lijn van Joey Müller vloog fraai binnen: 2-2.

Na de theepauze was vooral Roda op zoek naar een treffer, maar deze werd lange tijd niet gevonden. Mede dankzij een domme rode kaart van CJ Egan-Riley, die binnen drie minuten tweemaal geel pakte, trok de formatie uit Kerkrade alsnog aan het langste eind.

Lennerd Daneels zou zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zichzelf tot matchwinner kronen. De Belgische aanvaller legde aan vanaf buiten het strafschopgebied en vond de rechteronderhoek: 2-3.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties