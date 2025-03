Robin van Persie staat tegen Inter voor zijn Europese vuurdoop als Feyenoord-trainer, en al gauw dwalen de gedachten dan af naar 2002

Feyenoord neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen opnieuw een tegenstander uit Milaan. Na een knappe stunt tegen het rood-zwarte AC Milan is nu Inter de tegenstander in De Kuip. En dus maakt Robin van Persie in de achtste finales van het miljardenbal zich op voor zijn Europese vuurdoop in Rotterdam-Zuid. Voetbalzone beschouwt voor.

Door Lars Capiau

Nog geen drie weken geleden zeulde Robin van Persie op het pittoreske Sportpark Skoatterwâld met doeltjes, pionnetjes en hesjes. Buiten de schijnwerpers van het échte topvoetbal en mediageweld moet de topscorer aller tijden van Oranje zijn strepen verdienen in het trainersvak.

Al doende leert hij vliegensvlug. Een ongekende oorwassing bij AZ (negen goals, ja echt, tegen één), geen concessies willen doen, een bekerblamage tegen de amateurs van Quick Boys door gestuntel met doelmannen en dan tóch maar wel concessies doen. Zijn eerste trainersjaar betitelen als een spoedcursus zou een heus understatement zijn.

Het is te hopen dat Van Persie in zijn beginmaanden nauwkeurig heeft opgelet en braaf en driftig meeschreef. Want nu spendeert het clubicoon van Feyenoord zijn woensdag niet aan het waterrijke veenlandschap van Skoatterwâld maar voelt hij de door elf grasmeesters bijgewerkte biljartlaken van De Kuip onder zijn voetzolen.

En als hij dan even opkijkt galmt niet het Jij denkt maar dat je alles mag van mij - van wie anders dan Frans Duijts - maar de hymne van de Champions League van de tribunes. Al valt er natuurlijk van beide muzikale kunstwerken wel te genieten.

Voor Van Persie moet het nummer bekend voorkomen. De Champions League-tune dan, welteverstaan. Als speler van Manchester United, Arsenal, Fenerbahce en ja hoor, ook Feyenoord, spitsten de oren al 59 keer bij dat oh zo herkenbare deuntje.

Het is ongeveer het meest waardevolle deuntje ter wereld. Allen die Feyenoord een warm hart toedragen, namen dit seizoen al tien keer waar hoe het kippenvel op de armen sprong. De bestuurders zagen naast ieder duel naast kippenvel op de armen bovendien geld op de rekening verschijnen.

Het wordt in een fantastische Champions League-campagne minstens twaalf keer miljoenenmuziek voor Feyenoord. Woensdagavond staan de Rotterdammers opnieuw keurig geformeerd in een rij. Wederom stellen zij zich op naast een Milanese ploeg, ditmaal inter. Eerder, tijdens de achtste finales, werd stadsgenoot AC Milan over twee wedstrijden uit Europa’s meest prestigieuze toernooi geknikkerd.

Een kolossale prestatie van interim-trainer Pascal Bosschaart, die zonder trainersdiploma maar mét een enorm gehavende selectie niet verloor van i Rossoneri. Van Persie wacht een nóg grotere uitdaging in de miljoenenontmoeting.

Niet de nummer negen, maar de koploper van de Serie A tuft namelijk ditmaal naar De Kuip. Trainer Simone Inzaghi heeft een soort onneembaar fort geschapen bij zijn ploeg. Slechts één (!) tegendoelpunt tijdens de League Phase van de Champions League. Veel Italiaanser kan het niet, zelfs niet bij Francesco Farioli, trainer van de eeuwige rivaal van Feyenoord.

De enige ploeg die in het miljardenbal wél wist te scoren tegen Inter was Bayer Leverkusen. Arsenal, Manchester City, Rode Ster Belgrado, RB Leipzig, AS Monaco, Sparta Praag en Young Boys kregen hun deel van het scorebord geen van allen aan het bewegen.

Het is bovendien ongekend waarmee Feyenoord woensdagavond kan, of eigenlijk moet, aantreden. Het lijstje, nee, het canvasdoek aan afwezigen van de Rotterdammers hangt aan een flink wiebelende schildersezel. Schrijft u mee? Leg dan vast een reservepen ernaast.

Justin Billow (geblesseerd), Givairo Read (geschorst), Quilindschy Hartman, Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo (niet ingeschreven), Facundo González, Gernot Trauner, Bart Nieuwkoop, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, In-beom Hwang, Antoni Milambo, Calvin Stengs, Chris-Kévin Nadje en (twijfelgevallen) Jakub Moder en Ayase Ueda (allen blessures).

Zo, bent u er nog? Dan nemen we ook gelijk het lijstje afwezigen bij Inter door. Het ontbreken van Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu en Yann Sommer zijn de grootste klappen voor Inzaghi. Ook Valentin Carboni, Carlos Augusto, Nicola Zalewski, Matteo Darmian zullen er niet bij zijn in De Kuip.

Vooral het gemis van die laatste drie namen én die van Dimarco vormt een probleem voor Inter, dat daarom maar één echte vleugelverdediger over heeft: Denzel Dumfries. De Nederlander week afgelopen weekend, bij de 1-1 remise tegen Napoli, noodgedwongen uit naar de linkerkant. Benjamin Pavard, van origine een centrumverdediger, vulde de positie aan de andere kant in.

Zodoende moet Inzaghi behoorlijk sleutelen aan zijn ijzersterk gedisciplineerde en nagenoeg perfect werkende 3-5-2-systeem. Mogelijk schuilt daar een kans voor Feyenoord, dat zijn handen echter vol zal hebben aan Nicoló Barella, die zeventien longen heeft, talloze kansen creëert en een karrevrachten aan assists levert, én het hardwerkende en klinische spitsenduo van Lautaro Martínez en Marcus Thuram.

De opdracht voor Van Persie is er niet een die tijdens de trainerscursus van de KNVB als casus is bedacht. Stunten tegen een gesmeerd en geölied elftal dat het 3-5-2-systeem beter kent dan de eigen badkamer. En dat terwijl je eigen team moet teren op pakweg een glas augurkensap als brandstof.

Echt lekker loopt het in Rotterdam-Zuid - met uitzondering van de Champions League-affiches - niet bepaald. Maar misschien dat het juist daarom wél lukt. Als het miljoendeuntje weer door de speakers dendert werkt de Feyenoord-machine opeens op de meest verfijnde kerosine en gooit de ploeg de tank helemaal vol.

Als Van Persie de vijftigduizend man van het Legioen woensdagavond vlak voor de aftrap van het elfde Champions League-duel de befaamde hymne hoort stamelen, zullen de gedachten ongetwijfeld door zijn hoofd racen. Denkend aan Sportpark Skoatterwâld, misschien, maar - waarschijnlijker nog - aan iets warmere herinneringen. Wat romantisch gedachtegoed uit 2002 bijvoorbeeld.

Toen een achttienjarige Van Persie in de halve finales van de Europa Cup namens Feyenoord in een tweeluik afrekende met Inter. Met wie hij het veld deelde? Oh, gewoon. Javier Zanetti, Marco Materazzi, Clarence Seedorf en Ronaldo. Maar hondsbrutaal was het Van Persie die na een kwartier in de returnwedstrijd met een assist op Pierre van Hooijdonk de wedstrijd openbrak.

Al was het eigenlijk niet zo verstandig om überhaupt mee te doen aan die wedstrijd, want op de training voorafgaand aan het halvefinaleduel raakte hij geblesseerd aan het bovenbeen. Maar uiteraard wilde het voetbaldier de wedstrijd niet missen. En dus liet hij aan Bert van Marwijk eventjes niks merken van zijn kwetsuur. Het lukte een halfuur lang. Toen moest de aanvaller er alsnog uit en was zijn trainer een van zijn drie wissels kwijt.

Een gezonde portie eigenzinnigheid, jeugdigheid, het is Van Persie ten voeten uit en misschien heeft Feyenoord het wel heel hard nodig woensdag. Achter succesvolle duels met Inter - als speler - staat al een vinkje voor de kersverse coach. Wat rest: trainersglorie. Een herhaling van het huzarenstukje in 2002? Nóg een stunt kan de nu al glansrijke Champions League-campagne een extra gouden randje geven. En de kater van een anderzijds teleurstellend seizoen wegspoelen.