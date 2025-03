Robin van Persie onthult enige vraag die Aymen Sliti had voor zijn debuut bij Feyenoord

Feyenoord staat dinsdagavond voor een loodzware opgave in de Champions League. Op bezoek bij Inter moet het de 0-2 nederlaag van vorige week ongedaan maken, terwijl het kampt met een stortvloed aan blessures. Trainer Robin van Persie kiest daarom voor debutant Aymen Sliti en legt live bij Ziggo Sport uit waarom.

“Aymen ken ik al een paar jaar, ik coachte hem bij de Onder 16”, begint Van Persie. “Vanaf de dag dat hij bij ons binnenkwam, liet hij al zien dat hij heel goed is, een heel open mindset heeft en dat hij nergens van onder de indruk is.”

“Hij speelt gewoon het spel en dat is wat hij altijd al heeft gedaan”, spreekt de keuzeheer zijn vertrouwen uit. “Dat is één van de redenen waarom ik voor hem kies: Aymen is een liefhebber en speelt gewoon het spel. Het maakt hem niets uit hoeveel mensen hier zitten.”

Van Persie geeft aan dat hij eigenlijk geen moment over zijn keuze heeft getwijfeld, vanaf het moment dat Igor Paixão geblesseerd afhaakte. “Die keuze was binnen een paar seconden gemaakt, ja. Sliti is een snelle speler, heeft een goed schot, speelt met veel lef. En hij heeft een hele goede voorzet.”

Pierre van Hooijdonk vraagt zich vervolgens hardop af welke boodschap Van Persie heeft meegegeven aan de achttienjarige debutant. “Het is grappig dat je dat vraagt, want ik heb daar ook over nagedacht hoe je daarmee om moet gaan”, reageert de trainer. “Ik heb hem vandaag alleen even apart genomen en gevraagd of hij nog vragen had.”

Daaruit bleek dat Sliti één vraag had. “Dat ging over de corners. Nou, hartstikke mooi, dat was het eigenlijk. Dat heeft hij meegekregen, dus dat kon hij op zijn eigen tempo bekijken. En voor de rest heb ik hem zo min mogelijk meegegeven.”

Hoewel het een lastig karwei wordt, acht Van Persie zijn ploeg zeker niet kansloos. “We moeten lef hebben, maar wel realistisch blijven. We kennen onze plek, maar het is wel belangrijk dat we echt onze momenten pakken om ook door te dekken. Want zodra we hen de tijd geven, kunnen ze heel goed voetballen.”