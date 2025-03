Robin van Persie laat twee spelers direct weer in de basis beginnen tegen FC Twente

Feyenoord-trainer Robin van Persie stelt Igor Paixão tegen FC Twente direct weer op in de basis, zo blijkt uit de opstelling van de Rotterdammers. Ook In-Beom Hwang keert terug in de basis bij Feyenoord. De wedstrijd in De Grolsch Veste begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 1.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord, waar de defensie bestaat uit Givairo Read, Gernot Trauner, Thomas Beelen en Hugo Bueno. Dávid Hancko ontbreekt wegens een schorsing.

Het middenveld van de Rotterdammers wordt gevormd door Hwang, Jakub Moder en Gijs Smal. Voor Hwang is het zijn eerste basisplaats in de Eredivisie sinds 8 februari tegen Sparta Rotterdam.

Voorin keert Paixão terug in de basis na een blessure. De aanvaller ontbrak tegen Inter, maar is nu weer fit genoeg. Anis Hadj Moussa (rechts) en spits Ayase Ueda completeren de voorhoede.

“Dit is er zo eentje ja”, bevestigde Van Persie op de persconferentie dat er sprake is van een ‘sleutelduel’. “Dit is een hele belangrijke voor ons en ook voor Twente. De derde plek is ons doel, dat is ook voor de club heel belangrijk.”

FC Twente staat momenteel vierde met 46 punten uit 25 duels. Feyenoord speelde een wedstrijd minder en staat op 44 punten. Nummer drie FC Utrecht (49 punten) verloor zaterdag van NEC, waardoor de winnaar in de Grolsch Veste een enorme slag kan slaan.

Opstelling FC Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Lagerbielke, Kuipers; Besselink, Kjølø, Steijn; Booth, Rots, Vlap

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Beelen, Bueno; Smal, Moder, Hwang ; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.