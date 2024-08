Robin Pröpper vertrekt definitief en levert FC Twente drie miljoen euro op

Robin Pröpper maakt definitief de overstap van FC Twente naar Rangers, zo melden de clubs donderdagavond via de officiële kanalen. In Schotland zet de dertigjarige verdediger zijn handtekening onder een contract tot medio 2026.

Pröpper laat FC Twente na drie seizoenen achter zich. In de Grolsch Veste lag de ervaren centrumverdediger nog tot medio 2027 vast, waardoor Twente een transfersom van circa drie miljoen euro kon vragen.

Twente pikte de rechtspoot in de zomer van 2021 nog transfervrij op bij Heracles Almelo. Bij Rangers gaat Pröpper spelen onder de Belg Philippe Clement. De Nederlander Andries Ulderink is een van zijn assistenten.

Pröpper droeg het shirt van Twente 115 keer in een officiële wedstrijd. Daarin wist hij elf keer te scoren en vier assists af te leveren. Met Mees Hilgers, Max Bruns, Alec van Hoorenbeeck en Julian Mesbahi heeft FC Twente nog vier centrale verdedigers over in de selectie.

In een eerste reactie in gesprek met Rangers TV laat Pröpper weten erg uit te kijken naar zijn debuut bij de 55-voudig kampioen van Schotland.

“Rangers is een grote club en het voelt goed om hier te zijn. Ik was erg blij toen ik hoorde dat de club mij wilde hebben. Ik heb altijd gezegd dat ik nog een buitenlands avontuur wilde en toen Rangers kwam, voelde het onwerkelijk.”

“Deze club ademt voetbal en hier wil je spelen. Ik heb vooraf al gesproken met Cyriel Dessers en Vaclav Cerny en zij hebben alleen maar positief gesproken over Rangers. Het is leuk om bekenden tegen te komen.”

“Ik heb veel gehoord over de fans van Rangers en hoe de sfeer is tijdens wedstrijden. Ik ben erg blij om hier te zijn”, aldus Pröpper.