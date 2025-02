Robert Maaskant gaat aan de slag als trainer van Helmond Sport, zo maakt de club dinsdagochtend bekend via de officiële kanalen. Hij volgt de vorige week ontslagen Kevin Hofland op.

Hofland stond sinds het begin van het huidige seizoen aan het roer bij de club uit Helmond, maar na een sterke start volgde een terugval. De clubleiding besloot daarom in goed overleg de samenwerking vroegtijdig te beëindigen.

Maaskant volgt hem nu dus op. De 56-jarige Schiedammer tekent in het nieuwe GS Staalwerken Stadion een verbintenis tot aan het eind van het seizoen.

“Ik ben ontzettend blij met deze kans bij Helmond Sport. De club heeft een duidelijke ambitie en met de overstap naar het nieuwe GS Staalwerken Stadion breekt een spannende periode aan”, besluit Maaskant op de clubwebsite.

Ook technisch manager Jurgen Streppel komt aan het woord. “Met Robert halen we een trainer binnen met veel ervaring en kennis van het Nederlandse voetbal. We kijken ernaar uit om samen met hem te bouwen aan een succesvolle toekomst voor Helmond Sport. Wij denken dat Robert met zijn kwaliteiten kan zorgen voor een energiek elftal.”

Maaskant begon zijn trainerscarrière bij RBC Roosendaal, waar hij uiteindelijk drie afzonderlijke periodes aan het roer stond. Verder trainde hij in Nederland Go Ahead Eagles, Willem II, MVV, NAC Breda, FC Groningen en VVV-Venlo.

In het buitenland was hij actief in Polen en de Verenigde Staten. Met Wisla Krakow werd hij in 2011 zelfs kampioen van Polen. Bij Columbus Crew was hij werkzaam als assistent van Gregg Berhalter.