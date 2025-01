Rob Jansen gaat profclub kopen: 'Ze willen heel graag dat ik het overneem'

Rob Jansen is serieus bezig met het aankopen van een profclub, zo laat de zaakwaarnemer van Wasserman weten in zijn eigen podcast KieftJansenEgmondGijp. Jansen voert gesprekken met twee clubs uit Engeland.

Jansen reist daarvoor binnenkort opnieuw naar Engeland. "Dat wordt de tweede club met wie ik in gesprek ga. De eerste zweeft nog, en dit is een andere club."

Jansen wil geen namen noemen, maar licht wel een tipje van de sluier. "Een club waar we mee bezig zijn ligt in het zuiden van Engeland en de andere in het noorden van Engeland. Achter die in het zuiden staat een vraagteken, die in het noorden wil heel graag."

René van der Gijp hengelt naar een nauwkeurigere locatie. "Het noorden, moet ik dan denken aan Newcastle?" Jansen antwoordt dat het meer in de richting van Manchester zit, het noord-westen van Engeland dus.

Jansen laat weten dat er mogelijk bekende namen uit zijn 'stal' meegaan naar Engeland. "Een aantal gaat daar minimaal een jaar zitten", aldus de spelersagent.

Daarbij kan Jansen wél namen noemen. "Dennis Bergkamp kan iets in de jeugdopleiding doen, Phillip Cocu iets rondom het eerste elftal. Dirk Kuijt zit nog bij Beerschot, dus dat is nog onduidelijk. Ronald Koeman gaat daar niet vast zitten, maar die zou binnen kunnen vliegen om af en toe zijn religie te prediken."