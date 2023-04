RKC ziet na Oosting man van 136 wedstrijden vertrekken naar Sparta

Dinsdag, 25 april 2023 om 18:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:22

Sparta Rotterdam heeft zijn eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen binnen. De huidige nummer vijf van de Eredivisie kondigt via de officiële kanalen de komst van Saïd Bakari aan. De verdediger komt over van RKC Waalwijk en tekent een contract tot medio 2025 met de optie voor een extra jaar. Bakari beschikte bij RKC over een aflopend contract.

Bakari is blij met zijn overgang. "Sparta is een grote club, de oudste club in de Eredivisie", vertelt hij op het clubkanaal van de Rotterdammers. "Dat is goed voor mij. Het is een club die graag aanvallend voetbal speelt, dat past bij mij. Na het gesprek met de trainer (Maurice Steijn, red.) en de technisch directeur (Gerard Nijkamp, red.) was ik overtuigd dat ik naar Sparta wilde. Die keuze was niet moeilijk. Het is een competitie die ik ken en een stap omhoog. Dit is top voor mij."

Ook Nijkamp is blij met zijn nieuwste aanwinst. “Na de laatste transferwindow zijn we direct op zoek gegaan naar versterkingen voor volgend seizoen. Doordat Sparta al een geruime tijd zeker is van handhaving, kunnen we zoeken naar Eredivisiewaardige spelers. In Saïd zien we een speler die Sparta verder kan helpen om een stabiele club op het hoogste niveau van Nederland te worden. Over meerdere seizoenen heeft hij bij RKC laten zien prima mee te kunnen in de Eredivisie."

Bakari is geboren in Frankrijk, maar beschikt over de dubbele nationaliteit en speelt zijn interlands voor de Comoren. De rechtervleugelverdediger, die ook aan de linkerkant uit de voeten kan, speelde in de jeugd onder meer voor Paris Saint-Germain. Sinds zijn komst naar RKC in 2017 kwam hij tot 136 officiële wedstrijden, waarin hij acht keer wist te scoren en negen keer als aangever fungeerde. Bakari voegt zich op 1 juli bij zijn nieuwe ploeggenoten.