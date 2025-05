RKC Waalwijk mag nog hopen op handhaving na verdiende zege op sc Heerenveen

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond een mogelijk cruciale zege geboekt in de strijd tegen degradatie. In eigen huis werd sc Heerenveen met 3-1 verslagen. RKC klimt daardoor naar plek zeventien, en heeft met twee duels te gaan nog drie punten minder dan nummer zestien Willem II. Heerenveen blijft achtste, maar lijdt wel kostbaar puntenverlies in de strijd om play-offs om Europees voetbal.

Het was RKC dat in de tiende minuut de score opende. Richonell Margaret kreeg de bal mee van Oskar Zawada en kon op het doel van Andries Noppert af. Zijn eerste poging werd nog geblokt door Sam Kersten, maar in tweede instantie was het alsnog raak: 1-0.

Ook in het restant van de eerste helft was RKC de betere ploeg. Tim van de Loo schoot echter ver over, Yassin Oukili gleed uit bij een voorzet van Julian Lelieveld, Noppert bracht redding op een afstandsschot van Faissal Al Mazyani en Zawada kopte over.

Tien minuten voor rust was het aan de andere kant van het veld ineens wel raak. Heerenveen kreeg een penalty na een overtreding van Lelieveld op Levi Smans, waarna Ion Nicolaescu het buitenkansje benutte: 1-1.

Ook na rust was RKC de bovenliggende partij. Het kreeg kansen via Zawada (kopbal naast), Mohamed Ihattaren (redding Noppert) en Oukili (naast). Tien minuten na het begin van de tweede moest Heerenveen ook nog verder met tien man, want na inmenging van de VAR kreeg Ilias Sebaoui direct rood na een harde tackle op Al Mazyani.

Dat bleek het laatste zetje in de goede richting voor RKC. Een kwartier voor tijd was het via Oukili dan eindelijk raak, nadat hij de bal met wat geluk voor z’n voeten kreeg en de 2-1 uit de lucht het doel in schoot.

Vlak daarna werd het ook 3-1. Een fraaie voorzet van Juan Familia-Castillo werd binnengekopt door Chris Lokesa. Daarmee mag RKC nog altijd hopen op een wonder. In de twee resterende duels, uit bij Feyenoord en thuis tegen Go Ahead Eagles, moet het team van trainer Henk Fraser nog minimaal drie punten pakken om kans te blijven maken op plek zestien.