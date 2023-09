RKC neemt harde maatregel om wangedrag van Ajax-fans te voorkomen

Zaterdag, 30 september 2023 om 21:27 • Laatste update: 21:38

Er is RKC Waalwijk alles aan gelegen om ongeregeldheden bij de wedstrijd tegen Ajax te voorkomen. In het Mandemakers Stadion is zaterdagavond op provisorische wijze een net gespannen voor het uitvak. Dat moet voorkomen dat de fanatieke supporters van Ajax opnieuw voorwerpen het veld op kunnen gooien, zoals gebeurde in de Klassieker tegen Feyenoord (0-4 verlies). Het net bewees direct zijn waarde, want na de 1-1 van Michiel Kramer probeerden de Ajax-fans tevergeefs bierbekers het veld op te gooien.

De supporters van Ajax protesteerden vanuit het uitvak opnieuw tegen de leiding. Zo is op een spandoek het woord 'wanbeleid' in rode hoofdletters te lezen. Via andere doeken wordt geroepen om het ontslag van de voltallige overgebleven Raad van Commissarissen, nadat voorzitter Pier Eringa deze week al opstapte. Ook interim-algemeen directeur Jan van Halst en Maurits Hendriks (Chief Sports Officer) moeten het veld ruimen, als het aan de Ajax-aanhang ligt.

Het uitvak wordt van het veld afgeschermd door een net.