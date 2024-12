RKC Waalwijk heeft dinsdagavond geen fout gemaakt in de tweede ronde van de KNVB Beker. SC Cambuur was een maatje te klein voor de Waalwijkers, die in eigen huis met 4-1 wonnen. Ondertussen rekende Excelsior dankzij een dubbelslag van Zach Booth af met FC Eindhoven: 1-3.

RKC Waalwijk - SC Cambuur 4-1

RKC begon goed aan het bekerduel en werd daarvoor al snel beloond. Silvester van der Water, die begin dit seizoen als aanvoerder Cambuur verliet voor RKC, vertolkte met een fraaie controle en dito hakbal uitstekend voorbereidend werk.

De linksbenige vleugelaanvaller bereikte daarmee Julian Lelieveld, die strak en laag voorzette en Oskar Zawada. De spits in vorm kon van dichtbij binnenlopen: 1-0. Het antwoord van Cambuur volgde in een goede fase van de Leeuwarders.

Tony Rölke werkte na goed drukzetten van de ploeg van Henk de Jong knap af: 1-1. In de tweede helft zou de thuisploeg over de bezoekers heen klappen. Henk Frasers elftal kwam kort na de theepauze weer op voorsprong.

Uitgerekend Van der Water was de gevierde man. Hij profiteerde van een chaotische situatie in de zestien van de Leeuwarders: 2-1. In het laatste kwartier zocht Cambuur naar een nieuwe gelijkmaker, maar kreeg het de deksel op de neus.

Eerst tastte doelman Thijs Jansen mis bij een hoekschop, waardoor Yassin Oukili voor een leeg doel kon binnenkoppen en in de slotfase bepaalde Faissal al Mazyani de eindstand op 4-1. Hij sneed naar binnen van de rechterflank, werd niet totaal aangepakt en kon vrij uithalen.

FC Eindhoven - Excelsior 1-3

Excelsior nam binnen een half uur een 0-2 voorsprong via twee goals van Booth. Beide keren fungeerde linksback Arthur Zagre als aangever. In de 21ste minuut speelde Zagre laag in bij Booth, die de tijd en ruimte had om de bal in het strafschopgebied te controleren. Daarna was het een koud kunstje voor de Amerikaan om binnen te schieten.

In de 29ste minuut volgde een makkelijkere pass op het middenveld van Zagre richting Booth, die met de bal aan de voet opstoomde en van zestien meter afdrukte: 0-2. FC Eindhoven bracht de spanning vlak na rust terug via Daan Huisman. De middenvelder wist een lage voorzet van Sven Blummel in de zestien te controleren en binnen te punteren: 1-2. De Brabanders slaagden er echter niet meer in om een gelijkmaker te produceren.

Sterker nog: in de laatste minuut van de blessuretijd gooide Excelsior het duel in het slot. Eindhoven-keeper Jorn Brondeel was mee naar voren gekomen bij een corner, waarna Jacky Donkor de bal in de tegenstoot in het lege doel kon schuiven: 1-3.