PSV maakte zondagavond de komst van Lucas Pérez officieel bekend. De 36-jarige Spanjaard heeft een contract getekend tot het einde van dit seizoen en moet de langdurig geblesseerde Ricardo Pepi vervangen. Rik Elfrink heeft meer details over de fitheid van de spits.

Door de zware blessure van Pepi moest technisch directeur Earnest Stewart op zoek naar een vervanger voor de Amerikaan. Die dacht hij in de winterse transferperiode al te hebben gevonden in Pérez, maar toen wilde de spits wegens persoonlijke redenen de overstap niet maken.

Nu heeft PSV hem wel overtuigd. “Het duurde helaas wat langer dan gepland voordat het tot een definitief akkoord kwam, vanwege persoonlijke redenen van mijn kant”, aldus Pérez op de clubwebsite. “Daar heb ik een oplossing voor gevonden en ik ben erg dankbaar voor het feit dat de clubleiding van PSV zo geduldig is gebleven.”

Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad, heeft aanvullende informatie over de fitheid van de 36-jarige Spanjaard. “Bij PSV traint Lucas Pérez morgen meteen mee. Hij is fit en waarschijnlijk al snel inzetbaar.”

Volgens Elfrink heeft Pérez de afgelopen tijd hard gewerkt om fit te blijven, waardoor hij moeiteloos zou moeten kunnen aansluiten bij de selectie van Peter Bosz. “De 36-jarige spits bleef de afgelopen weken fit met hulp van een personal trainer en hield de motor warm tijdens trainingen bij het Spaanse Rayo Majadahonda (vierde niveau).”

Daardoor is het niet ondenkbaar dat Pérez, die bij PSV zal spelen met rugnummer 27, komende woensdag al zijn eerste minuten kan maken in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles. In de Champions League, waarin PSV het in de achtste finale opneemt tegen Arsenal, is Pérez niet speelgerechtigd.

Toch kijkt Pérez erg uit naar zijn avontuur in Nederland. “Ik ben enorm gedreven om deze club te helpen bij het verwezenlijken van de andere doelstellingen, waaronder het winnen van de landstitel en nationale beker. Ik heb de afgelopen weken keihard doorgewerkt, zowel op als naast het veld. Ik ben meer dan klaar om mezelf hier te bewijzen.”