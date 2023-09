Rice en Gabriel Jesus schieten Arsenal diep in blessuretijd voorbij Man United

Arsenal heeft zaterdag diep in blessuretijd afgerekend met Manchester United. De topper in de Premier League leek te gaan eindigen in een gelijkspel, totdat Arsenal-recordaankoop Declan Rice de winnende binnen vlamde. Kort daarna scoorde ook Gabriel Jesus nog: 3-1. In de eerste helft hadden Manchester United-aanvaller Marcus Rashford en Arsenal-aanvoerder Martin Ødegaard overigens vlak na elkaar gescoord. Arsenal stijgt door de zege naar de vijfde plek, terwijl Erik ten Hag met Man United teleurstellend elfde staat.

Bij Arsenal was Gabriel Jesus niet fit genoeg om te starten, waardoor Eddie Nketiah opnieuw als nummer 9 werd opgesteld. Thomas Partey ontbrak als rechtsback, maar de herstelde linksback Oleksandr Zinchenko stond voor het eerst dit seizoen in de basis. Manchester United raakte Raphaël Varane kwijt door een blessure, waardoor Victor Lindelöf in de ploeg kwam. Topaanwinst Rasmus Højlund was voor het eerst fit genoeg om op de bank te zitten en maakte in de slotfase zijn officiële debuut.

Per toeval kreeg Kai Havertz in de veertiende minuut een megakans. De middenvelder van Arsenal kreeg de bal door een misverstand tussen Diogo Dalot en Anthony Martial panklaar voor de voeten, maar maaide onbegrijpelijk langs de bal. Een zwakke pass van diezelfde Havertz leidde na een klein half uur de openingsgoal in van United. Rashford dribbelde op karakteristieke wijze van links naar binnen en vond de verre hoek, ondanks dat Aaron Ramsdale nog een hand tegen de bal aan kreeg: 0-1.

Arsenal sloeg binnen twee minuten terug. Gabriel Martinelli legde de bal beheerst voor het doel, waar Ødegaard klaarstond om af te drukken: 1-1. Na rust drong Arsenal het meest aan en the Gunners leken in de 58ste minuut een penalty te krijgen, toen Havertz onderuitging na licht contact met Aaron Wan-Bissaka. Scheidsrechter Anthony Taylor draaide dat echter terug na het bekijken van de beelden.

Arsenal kwam vervolgens goed weg toen Rashford een schitterende dribbel inzette over de achterlijn en had zelf de overwinning kunnen pakken via Saka. De rechteraanvaller had de bal uit een lage voorzet van Ben White voor het intikken, maar André Onana kon de zwakke inzet keren. Aan de overzijde scoorde de gelanceerde Garnacho een-op-een met Ramsdale, maar de goal van Man United werd afgekeurd wegens nipt buitenspel.

Zo leek het duel af te stevenen op een gelijkspel, maar alles veranderde in blessuretijd. Een hoekschop belandde bij de tweede paal na een aanname op de borst voor de voeten van Rice, die zonder aarzelen binnen vuurde in de korte hoek: 2-1. Man United ging vol op de aanval en werd in de counter geslacht. Gabriel Jesus bleef ijzig kalm en kapte Dalot fraai uit, om daarna rustig binnen te schieten: 3-1.