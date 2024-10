Return van Paul Pogba plots toch mogelijk: middenvelder ziet schorsing fors verlaagd worden

De hoop op een terugkeer van Paul Pogba in het profvoetbal is plots weer vergroot. De 31-jarige middenvelder, die in februari voor vier jaar werd geschorst wegens dopinggebruik, ziet die schorsing teruggebracht worden naar achttien maanden, waardoor hij mogelijk in maart weer in actie mag komen.

Eind februari veroordeelde het Italiaanse antidopingtribunaal Pogba tot een schorsing van vier jaar. De Fransman stond sinds september al tijdelijk aan de kant, nadat hij positief was getest op het gebruik van testosteron. Dat gebeurde op 20 augustus, na het duel tussen Juventus en Udinese. Daarin kwam Pogba niet eens binnen de lijnen.

Daarmee leek de voetballoopbaan van Pogba voorbij, daar hij pas op 34-jarige leeftijd weer terug zou kunnen keren op het hoogste niveau. De middenvelder bleef echter zijn onschuld volhouden en besloot in beroep te gaan tegen de schorsing, met succes dus.

Het CAS heeft de verbanning van de 31-jarige Pogba namelijk ingekort van vier jaar naar achttien maanden. Romano meldt dat Pogba in januari alweer mee zou mogen trainen bij Juventus, waarna hij in maart weer wedstrijden mag gaan spelen. Pogba heeft in Turijn nog een contract tot medio 2026.

Pogba bleef ondanks zijn forse schorsing altijd strijdbaar. “Ik ben verdrietig, geschokt en diep bedroefd dat alles wat ik in mijn professionele spelerscarrière heb opgebouwd, van mij is afgenomen”, zo luidde zijn eerste reactie.

“Ik heb in ieder geval nooit willens en wetens supplementen gebruikt die in strijd zijn met de antidopingregels. Als professioneel atleet zou ik zoiets nooit doen. Ik heb nooit medeatleten en supporters geminacht of bedrogen”, was de verklaring van de middenvelder, die meteen besloot in beroep te gaan.

Pogba was bezig aan zijn tweede periode bij Juventus, dat hem tussendoor voor een recordbedrag van 105 miljoen euro verkocht aan Manchester United. Helaas tikte Pogba bij zijn terugkeer nooit meer zijn originele niveau bij Juventus aan.