René van der Gijp zeer kritisch op collega: 'Ik zou zo niet op tv gaan zitten, geen gezicht joh!'

René van der Gijp heeft maandagavond met veel verbazing gekeken naar de collega's van Rondo, zo vertelt de oud-rechtsbuiten in Vandaag Inside op SBS 6.

Marco van Basten maakte maandag zijn comeback in Rondo. De drievoudig Ballon d'Or-winnaar heeft onlangs een haartransplantatie ondergaan, waarvan zijn hoofdhuid nog aan het genezen is. Dat was duidelijk zichtbaar in de uitzending.

"Ik zou niet zo op tv gaan", reageert Van der Gijp. "Hij had even nog een maandje of twee moeten wachten, joh. Even over de zomer heen tillen en dan kan hij er lekker in augustus, september weer gaan zitten. Dit was echt geen gezicht, hij was ook rood aan één kant."

Johan Derksen is het eens met Van der Gijp. "Als je hem niet kent, denk je dat die man heel ernstig ziek is", aldus Derksen.

Valentijn Driessen verbaast zich sowieso over de behandeling die Van Basten heeft ondergaan. "Als je zestig bent en je gaat dan nog een haartransplantatie doen, waar gaat dat over? Dan ben je daar toch wel overheen gegroeid, mag ik aannemen?"

Van der Gijp is het met de journalist van De Telegraaf eens. "Drie keer beste speler van de wereld, je bent zestig, laat lekker gaan."