René van der Gijp vindt eerste prijs van Harry Kane niet bijzonder: ‘Het is niet zoals Giroud…’

René van der Gijp laat in de podcast KieftJansenEgmondGijp zijn licht schijnen over de eerste prijs van Harry Kane in zijn carrière. De analist vraagt zich af of dit nou echt het hoogtepunt van de Engelsman zijn loopbaan is.

Kane hoort bij de beste spitsen van zijn generatie, maar won nog nooit een prijs. Niet met Tottenham Hotspur, niet met Engeland en vóór zondag ook niet met Bayern München. Daar is nu dus verandering in gekomen. Der Rekordmeister werd kampioen van Duitsland na het gelijkspel van Bayer Leverkusen op bezoek bij SC Freiburg: 2-2.

“Ik zag vanmorgen een foto van Harry Kane die de hele avond heeft lopen feestvieren omdat hij met Bayern München kampioen is geworden”, begint Gijp. “Zou dat nou werkelijk het hoogtepunt van zijn carrière zijn?” Michel van Egmond vult aan: “Terwijl je zelf niet eens op het veld staat…”

Volgens Van der Gijp is de titel van Bayern München niet speciaal. “Ik denk juist dat het leuk is als je kampioen wordt met Montpellier zoals Giroud. Of met Leicester City. Of je wint de beker met Go Ahead Eagles. Dat is leuk. Maar als jij bij Bayern of PSV speelt, dan zit dat er vaak toch wel dik in dat je kampioen gaat worden”, stelt de analist.

Collega Wim Kieft is het met hem eens: “Zo’n prijs zegt helemaal niets.” Van der Gijp verwijst vervolgens naar het gewonnen EK van 1988. “Kijk de EK-winst van jullie was van te voren niet verwacht. Dat was echt een verrassing.”

Van Egmond wil vervolgens weten of Kieft trots is op deze bijzondere mijlpaal uit zijn carrière. “Het is leuk dat je erbij was en ook leuk dat je aardig kon voetballen. Het was leuk om dat mee te maken, maar trots?”, vraagt de voormalig spits zich af.

De schrijver probeert het vervolgens over een andere boeg te gooien: “Je hebt ook nog een Europacup 1 achter je naam staan, kijk je daar niet trots op terug?” Kieft antwoordt: “Ja, dat is wel leuk, maar trots ben ik niet perse.”