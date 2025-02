René van der Gijp verbijsterd: 'Ik bedoel: kom op man. Als grensrechter zie je dat toch?'

René van der Gijp grijpt de uitzending van Vandaag Inside van donderdag aan om zijn beklag te doen over de arbitrage in Nederland. Volgens de analist en voetballiefhebber durven scheidsrechters sinds de introductie van de VAR zelf geen beslissingen meer te nemen.

Gijp doelt op PSV - Feyenoord in de halve finale van de TOTO KNVB Beker van woensdag. De Eindhovenaren kwamen via Johan Bakayoko op 1-0 in de eerste helft. Ismael Saibari leek hinderlijk buitenspel te staan, maar scheidsrechter Pol van Boekel en VAR Jochem Kamphuis zagen geen reden om de goal van PSV af te keuren.

John de Wolf was ontstemd en ging in de rust direct verhaal halen bij Van Boekel. PSV liet zich er niet door van de wijs brengen en won uiteindelijk met 2-0 van Feyenoord, nadat Guus Til de tweede treffer had gemaakt.

''Die VAR heeft meer kapotgemaakt dan je lief is'', antwoordt Van der Gijp op de vraag van Wilfred Genee of het hinderlijk buitenspel was van Saibari. ''Scheidsrechters nemen niet zelf beslissingen meer, grensrechters vlaggen niet meer.''

''Ik bedoel: kom op man. Je kan als grensrechter zoiets toch gewoon zien? Natuurlijk staat Saibari hinderlijk buitenspel'', aldus de verbaasde Van der Gijp, die bijval krijgt van Johan Derksen. ''Zulke dingen moet een scheidsrechter niet afwegen.''

''Zon goal van Brobbey, oké...'', verwijst Van der Gijp vervolgens naar de 1-0 van de Ajax-spits tegen Feyenoord van afgelopen zondag. ''Maar die scheidsrechters fluiten gewoon niet meer. En grensrechters vlaggen alleen nog maar voor uitballen en corners. En voor de rest vlaggen ze niet meer voor buitenspel.''

''Vandaag (donderdag, red.) werd Bas Nijhuis gered door de VAR. Want de penalty zag hij niet'', doelt Rutger Castricum op een VAR-moment bij AZ - Quick Boys, nadat Mayckel Lahdo in de zestien onderuit was gehaald. ''Dat zag ik in eerste instantie ook niet echt'', neemt Van der Gijp de arbiter nog enigszins in bescherming.