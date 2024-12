René van der Gijp overtuigd: 'Hij is de enige in de PSV-selectie die de Europese top gaat halen'

René van der Gijp denkt dat Ismael Saibari de enige speler uit de huidige PSV-selectie is die de Europese top gaat halen. Dat zei hij maandagavond tijdens Vandaag Inside.

“Ik denk dat ik dalijk gelijk ga krijgen”, begint Van der Gijp. “De enige in de PSV-selectie die de Europese top gaat halen, is die Saibari. Let maar op.”

“En Tillman…”, noemt hij een speler waar veel mensen ook hoge verwachtingen van hebben. “Kan ook, maar ik denk niet in de Premier League. Die zou in Spanje of Italië kunnen spelen, want die heeft toch dat flegmatieke.”

“Maar die Saibari, die heeft zó’n drive. Die heeft alles voor een complete middenvelder. Hij is gewoon ook altijd in beweging.”

“Tillman heeft ook wel iets gemakkelijks in z’n spel. Maar waar moet je hem dalijk op gaan beoordelen? Moet je die Tillman dan net als die Palmer gaan afrekenen op de doelpunten die hij maakt? Want dat gaat wel meevallen. Maar dat is ook niet zijn specialiteit. Dus wat is het dan?”, vraagt hij zich hardop af.

“Maar bij Saibari heb ik echt wel het idee dat hij bij Arsenal gaat eindigen. Daar ben ik echt van overtuigd, ja”, besluit Van der Gijp.

Saibari speelt sinds 2020 bij PSV. De Marokkaans international heeft nog een contract tot medio 2029, en is momenteel volgens Transfermarkt zestien miljoen euro waard.