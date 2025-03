René van der Gijp oordeelt kort voor topper tegen PSV hard over speler Ajax

René van der Gijp kijkt uit naar de topper tussen PSV en Ajax van zondag. Volgens de oud-voetballer zal één speler echter niet de hoofdrol vertolken in het Philips Stadion in Eindhoven.

''Gaat Henderson het verschil maken bij PSV - Ajax?'', wil presentator Wilfred Genee weten. Het antwoord van Van der Gijp laat niets aan onduidelijkheid over. ''Nee joh, natuurlijk niet.''

''Engeland won meteen toen Henderson terugkeerde. Hij speelde fantastisch'', voegt Johan Derksen daar met het nodige cynisme aan toe. Om er serieus aan toe te voegen. ''Er is geen enkele reden te bedenken waarom hij in het Engels elftal moet spelen.''

Hélène Hendriks werpt op dat Henderson over 'fantastische leiderschapskwaliteiten' beschikt. ''Maar na dat hele gebeuren met die aanvoerdersband en die gele kaart in de Europa League, deed hij bij mij toch een beetje af als leider.''

PSV - Ajax

Van der Gijpt hoopt dat PSV zondag wint van Ajax. ''Het is wel leuk als de competitie spannend blijft. Ik vind het altijd wel leuk dat het spannend blijft tot het laatste moment.''

''Want met PSV heb ik meegemaakt dat we in maart kampioen waren. En pas in mei het feest was. Dat was geen klote aan, dan stond je je een beetje aan te stellen. Want je was al zes weken kampioen'', graaft de analist in zijn geheugen.

''Het is ook voor spelers wel leuk, dat dat lang duurt. De druk enzo. Dat is wel leuker, vind ik'', aldus Van der Gijp.