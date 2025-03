René van der Gijp gaat niet mee in lofzang over talent van Ajax: 'Ik heb het nog niet gezien'

René van der Gijp is nog niet onder de indruk van Ajax-middenvelder Rayane Bounida, zo zegt hij vrijdagavond in Vandaag Inside. De spraakmakende analist ziet op de Europese velden wekelijks veel grotere talenten schitteren.

“In Nederland vinden wij iemand al snel een talent”, begint Van der Gijp. “Maar als je die zeventienjarige jongen bij Arsenal ziet... Of dat ventje bij Eintracht Frankfurt, die Franse linksbuiten. Dat zijn échte talenten!”

Van der Gijp doelt op Ethan Nwaneri (Arsenal) en Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Frankfurt). “Die waren goed man! Wij vinden een achttienjarige invaller bij Ajax al goed, dat Marokkaantje.”

“Maar die heb ik nog niet één keer goed zien spelen in het eerste elftal. Bij andere clubs zie je jongens van zestien en zeventien uitblinken”, aldus Gijp.

Hélène Hendriks, die ook te gast is, benadrukt dat de zeventienjarige Jorthy Mokio onlangs ook goed speelde bij Ajax. Bahoya, van wie Van der Gijp dus genoten heeft donderdagavond, is overigens al negentien jaar oud.

Ook Bounida vierde afgelopen maandag zijn negentiende verjaardag. Francesco Farioli liet het Belgische talent vorige maand debuteren tegen Heracles Almelo (4-0 winst). De teller staat daardoor op dertien minuten in Ajax 1.

In de Keuken Kampioen Divisie maakte Bounida al wel furore. De rechtspoot kwam tot dusver 591 minuten in actie namens Jong Ajax, verdeeld over 12 competitiewedstrijden. Daarin was Bounida goed voor zes doelpunten en een assist.