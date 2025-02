René van der Gijp ergert zich kapot: 'Het is een rare snuiter'

René van der Gijp is geen fan van Noa Lang, zo laat de voormalig aanvaller van PSV blijken in Vandaag Inside. De spraakmakende televisiepersoonlijkheid is van mening dat de Eindhovense club akkoord had moeten gaan met het miljoenenbod van Napoli.

De 25-jarige Lang gaf zaterdag na afloop van het duel met Willem II (1-1) in gesprek met ESPN aan dat hij het gefluit van de PSV-fans ‘heel jammer’ vond.

Van der Gijp is niet verrast door het interview van Lang. “Je haalt hem in huis en weet dat dit gaat gebeuren. Dan moet je dit op de koop toenemen.”

De analist begrijpt niet dat Lang überhaupt nog bij PSV speelt. “Als ze (Napoli, red.) mij om half 12 hadden gebeld met 25 miljoen euro, dan had ik gezegd: ‘12 uur halen we niet meer, maar om half 1 zijn we er.’ Dan ben je er vanaf.”

“Nu kun je niet meer zeiken. Je weet dat je dit in huis gehaald hebt en kunt er voor de rest niet meer over zeuren. Het is een rare snuiter, echt een rare snuiter”, oordeelt Van der Gijp.

Johan Derksen sluit zich aan bij Van der Gijp. “Lang vindt zichzelf groter dan PSV en de hele fanschare erbij. Hij heeft zo’n ontzettend groot ego, maar het grootste deel van het jaar heb je helemaal niets aan hem. Iedereen ergert zich een ongeluk.”

Volgens Van der Gijp kwam Napoli pas laat voor Lang omdat de Italiaanse club het eerst bij vele anderen geprobeerd heeft. Derksen vindt de belangstelling voor de Capellenaar alsnog onbegrijpelijk. “Hoe die kun je zinken?”