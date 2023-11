René van der Gijp: ‘Eigenlijk heeft Ajax hem gekocht door ons tv-programma’

Donderdag, 9 november 2023 om 08:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:33

Ajax lijkt langzaam de weg omhoog te hebben ingeslagen onder John van 't Schip met gewonnen duels tegen FC Volendam en sc Heerenveen. In aanloop naar de ontmoeting met Brighton Hove & Albion laat René van der Gijp zijn licht schijnen over de ontwikkelingen in Amsterdam. Van der Gijp gaat onder andere in op het enorme verval van Ajax.

Nog geen vijf jaar geleden stond Ajax op de rand van de Champions League-finale. Dit seizoen is alles anders. De in crisis verkerende Amsterdammers bivakkeerden tien dagen geleden zelfs even op een historische laatste plaats in de Eredivisie.

Van der Gijp vindt het te vroeg om te zeggen dat Ajax na zeges op FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1) het lek boven heeft. “Ik ben een beetje een buitenstaander”, begint Van der Gijp tegenover Voetbalzone. “Ik ben niet voor Ajax, Feyenoord of PSV. De crisis van Ajax is ook wel weer een beetje leuk, ze zijn er door overvallen. Dit kan iedereen gebeuren, behalve Ajax. Dat maakt het ook wel weer leuk om naar te kijken.”

De analyticus denkt dat de inmiddels vertrokken directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars door de huidige sportieve malaise groter worden gemaakt dan ze daadwerkelijk bij Ajax waren. “Overmars heeft een paar goede aankopen gedaan en daarbij ook de wind mee gehad en een beetje mazzel.”

Van der Gijp noemt onder meer de ‘goede jeugdspelers’ Donny van de Beek en Matthijs de Ligt die Overmars voor veel geld wist te verkopen. “Ik wil ons tv-programma (destijds Voetbal Inside, red.) ook niet op de borst kloppen, maar eigenlijk heeft Ajax Ziyech door ons gekocht. Wij zeiden: ‘Als je hem niet koopt, dan…’ Ajax twijfelde, zo van: ‘Moeten we dat nu wel doen?’”

“Wat dacht je van de wind mee hebben met de verkoop van Antony voor honderd miljoen”, vervolgt Van der Gijp. “Dat is wel echt de wind mee hebben. Hij wordt bij Manchester United gezien als de slechtste aankoop ooit. Ten Hag wist het op een gegeven moment ook niet meer. Ik denk dat als Ajax 250 miljoen voor Antony gevraagd had dat Ten Hag het ook overwogen had. Je zat toen als Ajax zo in een flow (qua verkopen, red.), maar je moet wel in je achterhoofd houden dat het ooit ook weer een keer overgaat.”

De inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat legde afgelopen zomer elf nieuwe spelers vast, al wist het overgrote deel van de nieuwelingen vooralsnog niet te overtuigen. Van der Gijp denkt dat Ajax nog langere tijd nodig heeft om terug te keren aan de Nederlandse top. “Dat gaat wel even duren, maar dat gold destijds ook voor AS Monaco dat leeggekocht werd. Spelers als Anthony Martial, Kylian Mbappé etcetera vertrokken.”

De analist heeft tot slot niet het gevoel dat John van ‘t Schip Ajax uit het slop gaat trekken. “Het is misschien de beste man voor dit moment en hij heeft Ajax-dna, maar dat vind ik allemaal een beetje gelul. Écht weer de weg omhoog vinden doe je niet in een half jaar, dat gaat wel drie of vier jaar duren.”