René van der Gijp: 'Dat is nog nooit gebeurd. Dat is toch absurd voor zo'n jongen?'

René van der Gijp heeft onwijs genoten van Denzel Dumfries tijdens Inter – FC Barcelona. De tv-persoonlijkheid is wel van mening dat de 29-jarige rechtsback een overtreding maakte voorafgaand aan de 3-3 van Francesco Acerbi.

Dumfries veroverde de bal op de rechtervleugel en gaf daarna hard en laag voor op de Italiaanse mandekker, die er zo in de 93ste minuut nog een verlenging uit kon slepen. Daarin trok Inter aan het langste eind.

“Het is een contactsport, maar hij tikt die gozer tegen z’n been zodat hij niet bij die bal kan komen”, zegt Van der Gijp over het moment voorafgaand aan de 3-3. “Dat doet Dumfries waanzinnig slim, maar dit is gewoon een overtreding.”

Van der Gijp vervolgt zijn lofzang. “Je zal toch later, als je in een bejaardentehuis zit... Dumfries gaat daar later ook een keer zitten, hè.”

“Dan ga je vertellen dat je in de halve finale van de Champions League bij vijf goals betrokken was... Niet normaal. Vijf goals! Dat is nog nooit gebeurd, denk ik. Dat is toch absurd voor zo’n jongen?”, aldus Gijp.