René van der Gijp: 'Dat gaat Memphis Depay niet halen bij het Nederlands elftal'

Memphis Depay is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje, dat in maart in de kwartfinale van de Nations League in twee duels moet afrekenen met Europees kampioen. René van der Gijp bespreekt de (voorlopige) terugkeer van Memphis vrijdagavond in Vandaag Inside.

''Hij heeft een kuttoernooi gespeeld en is geblesseerd geweest'', doelt Van der Gijp onder meer op het EK in Duitsland, dat voor Memphis enigszins teleurstellend verliep vorig jaar zomer.

''Maar ik gun hem die honderd interlands wel. Twee erbij. Dat is toch een mijlpaal, man'', hoopt de analist uit Dordrecht ook gelijk dat de 31-jarige aanvaller van Corinthians nog minstens twee wedstrijden in actie komt voor het Nederlands elftal.

Memphis staat op 46 goals in 98 interlands voor Oranje. Topscorer aller tijden is Robin van Persie, die zijn interlandloopbaan afsloot met 50 treffers. Van der Gijp verwacht dat de huidige trainer van Feyenoord nog wel even bovenaan de topscorerslijst zal kwam.

''Dat gaat Memphis net niet halen'', zo voorspelt Gijp. De ervaren aanvaller kwam op het EK voor het laatst in actie voor het Nederlands elftal, dat in de halve finale werd uitgeschakeld door Engeland. Memphis deed in die wedstrijd 35 minuten mee.

Hélène Hendriks is blij dat Justin Kluivert ook in beeld is bij Koeman. De verslaggever kijkt elke week met veel plezier naar de verrichtingen van de voormalig Ajacied in de Premier League.

Dat Kluivert ook in de voorselectie van Nederland zit, zegt Johan Derksen dan weer niet zoveel. ''Er is geen enkele garantie dat hij ook presteert in het Nederlands elftal. Hij doet het bij Bournemouth echt hartstikke goed. En voor een middenvelder scoort hij wel veel.''