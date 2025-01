René van der Gijp adviseert Feyenoord: ‘Bel even met Hans Kraay jr.’

René van der Gijp voorziet Feyenoord van advies in de Kieft Jansen Egmond Gijp-podcast. De topclub zou er volgens Gijp goed aan doen om eens met Hans Kraay jr. te bellen.

"Als ik een topclub zou zijn als Feyenoord, dan zou ik iedere drie maanden even met Hans Kraay jr. bellen", steekt Van der Gijp van wal in de Kieft Jansen Egmond Gijp-podcast.

“Hans Kraay jr. zit de hele dag naar de Keuken Kampioen Divisie te kijken”, vertelt de analist van Vandaag-Inside. “Hij heeft bij ons aan tafel vijf keer gezegd: Micky van de Ven, waarom wil niemand hem? En toen wilde Feyenoord hem, maar toen was hij net mondeling akkoord met Wolfsburg."

Kraay liet zich niet alleen positief uit over Van de Ven, maar ook andere spelers konden op zijn waardering rekenen. “Hij heeft het over meerdere spelers, die uit de Keuken Kampioen Divisie komen gezegd, hè”, stelt Gijp. “Volgens mij heeft hij het ook over Joey Veerman gehad, toen hij nog bij Volendam zat.”

“Hans volgt het gewoon heel erg en hij ziet toch wel of iemand er bovenuit steekt. Het lijkt wel alsof mensen er helemaal niet meer naar kijken”, ziet de voormalig profvoetballer.

De analist heeft een vermoeden waardoor dat komt. “"Er zitten vier man met een iPad in de dug-out”, geeft hij aan. "Als een jongen van zeventien invalt, dan zeg je even: doe je ding, speel je eigen spelletje. Maar als Wout Weghorst drie minuten voor tijd invalt, dan hoeft je toch niet tegen hem aan te staan praten voor vijf minuten? Hij raakt misschien één bal in die tijd, doe even normaal.”

Tafelgast Rob Jansen valt hem bij. “Ze zitten met data te kloten. Ik ben niet anti-data, maar ik heb altijd gezegd: het moet een toegevoegde waarde zijn en niet bepalend. De voetbalmensen moeten blijven bepalen”, sluit hij af.