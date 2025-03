René Hake werd kort voor overstap naar Feyenoord benaderd door andere Eredivisie-club

SC Heerenveen heeft onlangs een poging gewaagd om René Hake te strikken als hoofdtrainer. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De 53-jarige oefenmeester had toen al zijn ja-woord gegeven aan Feyenoord, maar daar waren de Friezen nog niet van op de hoogte. Twee andere trainers wezen Heerenveen ook af.

Robin van Persie is al bijna twee weken weg, maar de Friezen hebben nog altijd geen opvolger weten te strikken. Alex Pastoor was een kandidaat, maar de assistent-bondscoach van Indonesië zag af van de klus in het Abe Lenstra Stadion. Ook Giovanni van Bronckhorst bedankte, schrijft Sander de Vries.

Heerenveen probeerde Hake te strikken, maar de trainer had toen al zijn ja-woord gegeven aan Feyenoord, aldus de journalist van de Leeuwarder Courant. Dat wisten de Friezen toen nog niet.

Hake geldt bij Feyenoord als rechterhand van Van Persie. De clubleiding van de Rotterdammers wilde een ervaren trainer naast de nog onervaren eindverantwoordelijke zetten. Ook onder meer John de Wolf en Etienne Reijnen assisteren Van Persie.

De zoektocht naar een nieuwe trainer gaat ondertussen verder voor Heerenveen, dat vorig weekend in eigen huis wist te winnen van AZ. De Vries meldt dat Robin Veldman ook nog steeds een kandidaat is. De 39-jarige oefenmeester is werkzaam in de jeugdopleiding van Club Brugge.

Eerder kwam naar buiten dat ook Rick Kruys op de lijst staat van Heerenveen, dat hem dan wel moet losweken bij FC Volendam. De trainer ontkende eind februari dat hij al met de Friezen had gesproken.

"Ik ben hier met iets bezig dat ik op een goede manier wil afmaken. Dat heb ik deze week uitgedragen aan de spelers en staf. Dat is het enige waar ik mee aan de gang wil. Iedereen mag mij bellen, maar ik ben met FC Volendam bezig”, aldus Kruys.