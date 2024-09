Remko Pasveer zegt welke speler hij het liefst onmiddellijk bij Ajax zou zien

Remko Pasveer weet wat er nodig is om Ajax naar een hoger niveau te tillen. Maandagavond is de doelman van de Amsterdammers te gast in het programma Rondo van Ziggo Sport en daarin blikt hij onder meer terug op een roerig einde van de transferzomer in de Johan Cruijff Arena.

“Het was natuurlijk wel verrassend dat zowel Bergwijn als Forbs net voor het einde van de transferperiode vertrokken bij Ajax”, zo begint Pasveer over hoe hij de afgelopen transferwindow van binnenuit beleefde.

“Er wordt dan geen buitenspeler voor teruggehaald, terwijl we dat wel graag hadden gewild. De linkerkant is wel even een probleem, denk ik.”

“Het is ook zeker een probleem voor de trainers, want je hebt natuurlijk de hele voorbereiding met een bepaald idee gespeeld. Dat wordt nu veranderd, en zeker als je zometeen met blessures of schorsingen te maken krijgt.”

Vervolgens vraagt de eveneens aanwezige Ruud Gullit zich af welk type speler Ajax nodig heeft om het niveau op te krikken. Pasveer hoeft niet lang na te denken om een speler te opperen.

“Voor mij is dat een Tadic. Hij heeft voor mij eigenlijk alles. Het is een echte prof, het is een leider, hij heeft rendement en hij maakt anderen beter die om hem heen spelen. Dat is wel een speler die we missen”, aldus Pasveer.

Tadic maakte in de zomer van 2023 de overstap van Ajax naar Fenerbahçe, mede omdat hij zich niet kon vinden in de nieuwe wind die er waaide in de directie.