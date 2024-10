Remco Balk schiet keihard raak en bezorgt SC Cambuur knappe overwinning op Excelsior

SC Cambuur heeft zijn tweede zege op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Leeuwarders waren in Rotterdam te sterk voor Excelsior: 0-1. Matchwinner was Remco Balk, die tien minuten voor rust snoeihard raak schoot. Cambuur klimt naar plek acht, terwijl Excelsior nalaat de koppositie te pakken. De Kralingers moeten het voorlopig stellen met de derde plaats.

Bijzonderheden:

De kansen waren schaars in de beginfase, al kwam Cambuur steeds beter in het duel. De bezoekers losten ook een schot op doel via Mark Diemers, die doelman Calvin Raatsie niet wist te verrassen. Cambuur won maandag voor het eerst in zijn nieuwe Kooi Stadion en dat leek een bevrijdend effect op de ploeg van trainer Henk de Jong te hebben.

De treffer van Balk kwam dan ook niet geheel uit de lucht vallen, al ging daar wel een enorme slordigheid aan vooraf. Excelsior nam een inworp, waaruit het vrijwel direct balverlies leed. Matthias Nartey kreeg de bal voor zijn voeten en had een dieptepass in huis op Balk, die het leer in het dak van het doel ramde: 0-1.

Excelsior-verdediger Ilias Bronkhorst kreeg voor rust tot driemaal toe de kans om zijn ploeg op gelijke hoogte te zetten. Nadat zijn eerste twee schoten werden gekraakt door de Cambuur-defensie, kreeg Bronkhorst een vrije schietkans. Tot opluchting van Cambuur schoot hij over.

Ook de tweede helft was bepaald geen spektakelstuk, en leek Cambuur vrij probleemloos op weg naar de zege. Excelsior drong in de slotfase ietwat aan en dook enkele malen gevaarlijk op voor de neus van Thijs Jansen. Echt grote reddingen hoefde de Cambuur-goalie niet te verrichten, daar Excelsior te slordig was om aanspraak te maken op een resultaat.