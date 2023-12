Rellen bij Nice – Nantes ontsporen volledig: fan moet het met dood bekopen

Zondag, 3 december 2023 om 13:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:30

Droevig nieuws uit Frankrijk. Een fan van FC Nantes is daar overleden na de rellen voorafgaande aan het duel met OGC Nice (1-0 winst). De 31-jarige man werd neergestoken en bezweek later aan zijn verwondingen. Het Franse Openbaar Ministerie is inmiddels een onderzoek gestart.

Volgens een statement van de openbare aanklager van Nantes werden de Nice-supporters iets voor achten aangevallen door de Nantes-aanhang. Dat gebeurde op een aantal kilometer van het Stade de La Beaujoire, waar het duel zou worden afgewerkt.

Een Nantes-supporter werd in zijn rug gestoken en zou ter plekke overleden zijn. Bronnen dicht bij hem claimen echter dat hij eerst nog naar het ziekenhuis vervoerd is voordat hij het leven liet.

De dader zou een touringcarchauffeur van de Nice-brigade zijn geweest. Nadat hij eerst nog vluchtte, heeft hij zich inmiddels gemeld bij de politie, aldus Ouest France.

Nantes heeft inmiddels zijn condoleances uitgesproken. "FC Nantes is bedroefd dat een Nantes-supporter fataal is verwond voor het duel van vanavond (zondag, red.)."

"De club kan alleen maar betreuren dat iemand zijn leven in dergelijke omstandigheden verliest. Nantes wil zijn oprechte medeleven uitspreken richting de familie van het slachtoffer en zij die nog meer dicht bij hem staan."

Ondanks het drama rondom het stadion vond het duel zondagavond toch doorgang. Nantes diende Nice, de huidige nummer twee in de Ligue 1, de eerste competitienederlaag van het seizoen toe. Pablo Rosario begon als rechtsback aan het duel en werd na 71 minuten naar de kant gehaald.