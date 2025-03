Alexander-Arnold keihard aangepakt door Liverpool-fans na flirt met Real Madrid

Dat Trent Alexander-Arnold Liverpool lijkt in te ruilen voor Real Madrid deze zomer, zorgt voor een stroom aan negatieve reacties bij de achterban van de koploper in de Premier League. Veel fans snappen niet dat het kind van de club Anfield de rug wil toekeren voor een nieuw avontuur bij de Spaanse grootmacht.

Met name op social media worden harde noten gekraakt over de wens van Alexander-Arnold om zijn grote liefde te verlaten. Daarnaast wordt veel verwezen naar een muurschildering van de rechtsback met daarop de tekst 'Ik ben een gewone jongen uit Liverpool die zijn droom heeft zien uitkomen'.

''Het is niet eerlijk'', verzucht Steve McManaman, die Liverpool zelf in 1999 inruilde voor Real Madrid, in gesprek met de BBC. ''Als Virgil van Dijk en Mohamed Salah zouden vertrekken, dan is het de schuld van Liverpool. Maar als Trent vertrekt, dan ligt de schuld blijkbaar bij hemzelf.''

McManaman, die met Real Madrid tweemaal de Champions League veroverde, hoopt dat Alexander-Arnold de geschiedenis ingaat als icoon van Liverpool. ''Ik hoop dat zijn nalatenschap die van een uitstekende, in eigen land opgeleide voetballer is die het ongelooflijk goed heeft gedaan voor deze club.''

De Spaanse journalist Guillem Balague snapt wel waarom de vleugelverdediger van Liverpool de avances van Real Madrid niet kan weerstaan. ''Hij wil graag een keer de Ballon d'Or winnen.''

''Ik denk dat hij tot de conclusie is gekomen dat hij, om zijn potentieel te bereiken, naar het buitenland moet verhuizen en zijn comfortzone moet verlaten. Hij wil de wereld veroveren en dat vind ik bewonderenswaardig'', looft de kenner van het Spaanse voetbal de durf van Alexander-Arnold.

''Als je een beetje empathie hebt, vergeet dan dat tribalisme. Je zou hem juist moeten uitzwaaien. Hij is een jongen van Liverpool die verliefd werd op het Spaanse voetbal'', geeft Ballague tot slot mee aan de aanhang van Liverpool.