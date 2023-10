Reiziger licht toe of Gravenberch nog perspectief heeft bij Jong Oranje

Zondag, 29 oktober 2023 om 12:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:47

Michael Reiziger heeft zondagochtend tekst en uitleg gegeven bij het passeren van Ryan Gravenberch. De middenvelder van Liverpool maakt een sterke ontwikkeling door, maar is zowel door de bondscoach van Jong Oranje als Ronald Koeman genegeerd voor de komende interlandperiode. Reiziger legt uit waarom.

"Gravenberch heeft een groot potentieel, laat dat duidelijk zijn", begint Reiziger bij Goedemorgen Eredivisie. "Maar Ryan heeft afgezegd (in september, red.) en wij vinden dat dat niet hoort. Maar we zijn in gesprek met hem en dat komt wel goed. Ryan is een leuke jongen, daar kun je goed mee praten."

Gravenberch had in september net de overstap gemaakt naar Liverpool en wilde zich richten op zijn nieuwe omgeving. "Je wil wel een signaal afgeven dat wij het niet normaal vinden dat je afzegt voor vertegenwoordigende elftallen", gaat Reiziger verder. "Tuurlijk zijn er redenen te bedenken waarom je afzegt, maar wij denken echt wel mee met spelers."

Reiziger begreep dan ook niet dat Gravenberch zich afmeldde. "Dit was geen situatie dat het geoorloofd was. We zitten in een periode waarbij de interlands elkaar snel opvolgen. Maar zoals gezegd: we zijn met hem in gesprek. Wij zien echt wel dat het een goede voetballer is. We blijven altijd met jonge jongens in gesprek."

Verschil met Frimpong

Ook Jeremie Frimpong bedankte voor Jong Oranje tijdens het jeugd-EK, maar zit inmiddels wel bij het grote Oranje. Presentatrice Fresia Cousiño Arias is benieuwd wat het verschil is tussen die situaties. "Zoals gezegd: de interlandperiodes zitten nu veel dichter op elkaar. We willen de groep nog even bij elkaar houden. Daarna kijken we verder", besluit Reiziger.

Hans Kraay 'vreest' dat Gravenberch zijn laatste interland voor Jong Oranje heeft gespeeld. "Ik denk dat jij helemaal niet meer de kans krijgt om hem te selecteren. Die gaat gewoon naar het grote Oranje", aldus de tafelgenoot. Reiziger haakt daarop in: "Daarom zeg ik ook 'wij'. Hij heeft de potentie om bij het grote Oranje te spelen."