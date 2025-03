Burgemeester Femke Halsema raakt verstrikt in ‘felle ruzie’ met UEFA na besluit rond wedstrijd Ajax

Femke Halsema heeft het eind vorig jaar flink aan de stok gekregen met de UEFA, zo blijkt uit een artikel van Het Parool, waarin een reeks felle brieven wordt geopenbaard. Het conflict heeft alles te maken met het besluit van de Amsterdamse burgemeester om geen uitsupporters toe te staan bij het Europa League-duel tussen Ajax en Lazio.

Halsema berustte haar besluit om Lazio-supporters te weren in Amsterdam op drie redenen. Allereerst waren de ongeregeldheden rond het duel Ajax - Maccabi Tel Aviv een argument, maar ook het door de politie ingeschatte risico op racistische of antisemitische uitingen van Lazio-supporters werd benoemd.

Daarnaast verwees Halsema naar het feit dat Uefa de wedstrijd had aangemerkt als een duel met een hoog risico. “Dat schoot de Europese voetbalbond in het verkeerde keelgat”, zo concludeert Het Parool.

Op 28 november 2024 schreef de UEFA in een officiële brief richting Halsema dat het besluit van de burgemeester als ‘zeer teleurstellend’ werd beoordeeld. Daarbij werd onder meer gewezen naar het feit dat Lazio-supporters hun hele trip, inclusief alle kaarten, al hadden geregeld en betaald. De bond noemt het besluit zelfs ‘draconisch’ en vraagt zich af waarom dit niet eerder geregeld had kunnen worden.

In een reactie van Halsema op 4 december blijft ze steevast bij haar standpunten staan. “De extreemrechtse signatuur van sommige Lazio-supporters en hun antisemitische en discriminerende uitingen in Europa in de afgelopen jaren zijn bekend”, zo schrijft ze. Ook vindt ze dat de acties van de UEFA niet rijmen met hun eigen ‘Say no to racism-campagne’.

Een week later, op 10 december, slaat de UEFA fel terug richting Halsema. Ze zou de bond verkeerd geïnterpreteerd hebben en in haar reactie ‘de reputatie van Uefa ernstig hebben geschaad’. Giorgio Marchetti, vicesecretaris-generaal bij de UEFA, noemt Halsema’s verwijten een ‘morele preek’ en stelt dat zij de inzet van de Uefa tegen racisme volledig miskent.

Op 11 december, een dag voor de wedstrijd tussen Ajax en Lazio, spreekt Halsema opnieuw haar teleurstelling uit richting de UEFA, vanwege het gebrek aan steun. Daarbij geeft ze duidelijk aan open te staan voor zelfreflectie en daarom met andere burgemeesters van speelsteden in gesprek te gaan. Volgens een woordvoerder is er daarna geen contact meer geweest tussen Halsema en de UEFA.