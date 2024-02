Record in Oostenrijkse Bundesliga: Red Bull Salzburg scoort al na 6 (!) seconden

Red Bull Salzburg heeft zaterdag een record gebroken in de Oostenrijkse Bundesliga. De club kwam op bezoek bij FC Blau-Weiß Linz al na zes seconden op voorsprong. Het betekende de snelste goal ooit op het hoogste niveau van Oostenrijk. Overigens wist Salzburg het duel uiteindelijk niet te winnen: de eindstand was 1-1.

Nicolas Schmid, keeper van Blau-Weiß Linz, speelde een grote rol bij de razendsnelle treffer van Salzburg. De aftrap werd genomen van zijn team, en de bal ging vrijwel direct naar Schmid.

De doelman wilde de bal vervolgens wegschieten, maar schoot hem tegen Petar Ratkov aan, die hard aan kwam rennen om druk te zetten. Vervolgens vloog de bal het doel in.

Unfassbare Szene! @RedBullSalzburg geht gegen @BlauWeissLinz nach sechs Sekunden in Führung!!! ?



?? BW Linz gegen Salzburg jetz live auf Sky Sport Austria 3! #SkyBuliAT #BWLRBS pic.twitter.com/4T9WgGyDRV — Sky Sport Austria (@SkySportAustria) February 17, 2024

Zes seconden stond er op dat moment op de klok, en dat is een record in de Oostenrijkse Bundesliga. Overigens was die vroege goal ook de enige treffer van Salzburg tegen Blau-Weiß Linz.

De thuisploeg kwam na elf minuten spelen op gelijke hoogte via Manuel Maranda, die binnenkopte na een vrije trap: 1-1. Dat was ook de eindstand. Overigens eindigde Blau-Weiß Linz het duel met tien man, na een rode kaart voor Kristijan Dobras vlak voor tijd.

Het gelijkspel betekende duur puntenverlies voor koploper Salzburg in de strijd om het Oostenrijkse kampioenschap. Nummer twee Sturm Graz kan zondag namelijk in punten gelijk komen, als het thuis weet te winnen van Rapid Wien.

In Europa is Salzburg overigens al uitgeschakeld. Het zat in een Champions League-poule bij Inter, Real Sociedad en Benfica, maar eindigde als laatste.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties