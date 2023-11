Real plaatst zich dankzij heerlijke goals als groepshoofd voor knock-outfase

Woensdag, 29 november 2023 om 22:58 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:12

Real Madrid heeft zich woensdagavond als groepshoofd geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Koninklijke was in het eigen Santiago Bernabéu met 4-2 te sterk voor Napoli en komt daardoor op vijftien punten uit vijf wedstrijden. De Italianen hebben zeven punten verzameld na evenveel duels en bezetten de tweede plaats in Groep C.

Carlo Ancelotti voerde drie wijzigingen door in zijn basiselftal vergeleken met het gewonnen duel met Cádiz (0-3) van afgelopen zondag. Nacho Fernández en Joselu werden naar de bank verwezen, terwijl Luka Modric afwezig was wegens een dijbeenblessure. Het drietal werd vervangen door respectievelijk David Alaba, Brahim Díaz en Dani Ceballos.

Ook Walter Mazzarri begon met drie andere namen dan de competitiewedstrijd tegen Atalanta (1-2 winst) van afgelopen weekend. Mathias Olivera zat op de tribune; Raspadori Giacomo en keeper Pierluigi Gollini namen plaats op de bank. Juan Jesus, Giovanni Simeone en Alex Meret stonden voor hen aan de aftrap. Victor Osimhen begon als wissel.

WAT EEN GOAL! Het is al weer ????????????! ?? Één minuut na de openingstreffer is daar Rodrygo die de bal in de kruising jaagt! ??#ZiggoSport #UCL #RMDNAP pic.twitter.com/cYktWxDzDT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 29, 2023

Er waren nog geen tien minuten verstreken of de eerste treffer stond al op het scorebord. Smaakmaker Khvicha Kvaratskhelia gaf voor op de tweede paal, waar Giovanni di Lorenzo teruglegde op Giovanni Simeone. De zoon van Atlético Madrid-trainer Diego liep de bal vervolgens over de doellijn en tekende daardoor voor de openingstreffer: 0-1.

De Italianen konden echter maar twee minuten genieten van die voorsprong, daar Rodrygo de score razendsnel alweer gelijk trok. En hoe: de Braziliaan sneed vanaf de linkervleugel naar binnen en schoot geweldig raak in de kruising: 1-1. Bellingham liet in de openingsfase duidelijk zien dat hij geen last meer heeft van de blessure die hem in de interlandperiode nog aan de kant hield.

De Engelsman zou na twintig minuten ook op het scorebord komen na een sublieme pass van Alaba en een net zo knappe kopbal. Bellingham maakte een loopactie achter de laatste lijn van Napoli, verschalkte Meret met het hoofd en liet daardoor zijn vijftiende treffer in het shirt van Real Madrid noteren: 2-1.

Mazzarri greep in de rust in en bracht Osimhen binnen de lijnen voor Simeone. De Nigeriaanse doelpuntenmaker zag twee minuten na zijn komst hoe André-Frank Zambo Anguissa de gelijkmaker voor zijn rekening nam. De Kameroener kreeg zijn geblokte voorzet per abuis terug van Ceballos, bedacht zich geen moment en volleerde heerlijk achter Andriy Lunin: 2-2.

Joselu kreeg na ruim een uur spelen een gigantische mogelijkheid op de 3-2, maar de Spaanse aanvalsleider verprutste een voorzet van Ferland Mendy op enkele meters van het doel, waardoor Napoli opgelucht kon ademhalen. Osimhen dacht even later juist te scoren, maar daar stak de assistent-scheidsrechter een stokje voor wegens buitenspel.

Real Madrid kreeg in de slotfase verschillende kansen om de drie punten te pakken, maar wegens onzorgvuldigheid en Meret duurde het lang voordat die treffer uiteindelijk zou vallen. In de 84ste minuut was het zover dankzij Nico Paz. De negentienjarige middenvelder besloot om het van een meter of twintig te proberen en zag zijn inzet via de handen van Meret in het doel belanden: 3-2. De goalie ging echter niet vrijuit. Joselu bepaalde in de absolute slotfase de eindstand: 4-2.

Napoli ???????????? uit de startblokken ? Direct na rust ramt André-Frank Zambo Anguissa de bal keihard binnen ?? Real Madrid - Napoli: 2-2 ??#ZiggoSport #UCL #RMANAP pic.twitter.com/kyAUmavc4F — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 29, 2023

Sporting Braga – 1. FC Union Berlin 1-1

De andere wedstrijd in Groep C ging tussen Braga en Union Berlin, die beide nog strijden om de derde plaats en dus Europa League-voetbal na de winterstop. Een belangrijk moment in het duel in Portugal was de rode kaart na ruim een half uur voor Sikou Niakaté, waardoor het hele strijdplan van de thuisploeg al snel in de prullenbak kon.

Union Berlin profiteerde drie minuten voor rust van de man-meer-situatie in de persoon van Robin Gosens en zocht daardoor met een 0-1 voorsprong de kleedkamers op. Braga kwam in de 51ste minuut op gelijke hoogte dankzij Álvaro Djaló, die voor de 1-1 tekende op aangeven van Ricardo Horta. In de slotfase werd niet meer gescoord.

Stand in Groep C

1. Real Madrid 5 – 15

2. Napoli 5 – 7

3. Sporting Braga 5 – 4

4. Union Berlin 5 – 2