Real Madrid verandert stilzwijgend en plotseling stadionnaam Santiago Bernabéu

Real Madrid heeft de naam van het stadion stilzwijgend gewijzigd. Met de afronding van de verbouwing van het Santiago Bernabéu heeft de thuishaven van de Koninklijke ook direct een ander naamkaartje gekregen, mogelijk vanwege commerciële doeleinden.

Zonder officieel bericht of formele aankondiging verschijnt er op veel merchandising van het stadion plotseling een andere naam. In de fanshop liggen mini-bouwwerken of andere items niet meer met Santiago Bernabéu in de schappen, maar met alleen Bernabéu.

Diverse Spaanse media, waaronder Marca, verzekeren dat de club ervoor heeft gekozen om de mogelijkheden voor sponsoring open te houden. Met Santiago in de stadionnaam zou het voor commerciële partijen niet interessant genoeg zijn om in te stappen, maar dat wordt nu anders.

Santiago Bernabéu is een oud-president van de club, die zijn naam wilde eren door het stadion naar hem te vernoemen. Nu lijkt de organisatie voorzichtig afstand te nemen van de mythische naam, al vermoeden de media dat niemand zich iets aan zal trekken van de wijziging van de officiële naam.

Aartsrivaal FC Barcelona onderging in 2022 al een commercialiseringsslag, toen het Camp Nou werd omgedoopt tot het Spotify Camp Nou. De verwachting is dat Real Madrid een vergelijkbare route zal inslaan.

“In en rond het stadion is op de marketinguitingen geen spoortje meer terug te vinden van Santiago”, constateert Marca. Wel verzekert de krant dat de naamswijziging nog niet officieel is goedgekeurd op de ledenvergadering.

Of en wanneer er daadwerkelijk een sponsornaam voor of achter Bernabéu komt te staan, is vooralsnog niet duidelijk.