Real Madrid-talent Arda Güler verschijnt op lijstje van Duitse club, die ex-PSV'er als droomkandidaat ziet

Eintracht Frankfurt houdt de situatie van Arda Güler bij Real Madrid nauwlettend in de gaten, zo meldt Florian Plettenberg namens Sky Sport. Het twintigjarige toptalent van de Koninklijke komt niet altijd aan spelen toe en staat op het lijstje van de Duitsers voor deze zomer. Ritsu Doan, die een verleden heeft bij PSV, is echter de topkandidaat voor Eintracht.

Güler kon in de zomer van 2023 uit zo’n beetje de hele Europese top kiezen. Ajax had hem naar verluidt ook op de korrel, maar de achttienvoudig international van Turkije wilde hoe dan ook naar Real Madrid. De Spanjaarden legden twintig miljoen euro neer om hem los te weken bij Fenerbahçe.

De Turkse linkspoot heeft, mede wegens blessures, nog geen vaste plek weten te veroveren bij Real Madrid. Güler raakte kort na zijn komst in de Spaanse hoofdstad geblesseerd aan zijn knie en liep vrijwel direct na zijn terugkeer een spierkwetsuur op. Begin november 2023 raakte hij nogmaals geblesseerd.

In de tweede seizoenshelft van 2023/24 had Güler geen last meer van blessures, maar kwam hij wel maar mondjesmaat in actie voor de Madrilenen. De teller stond na zijn eerste seizoen op slechts dertien wedstrijden, waarvan zeven duels als invaller. De rechtsbuiten kwam deze campagne tot dusver tot 29 wedstrijden. Güler viel negentien keer in.

Het is niet gek dat het toptalent meer aan spelen wil toekomen. Eintracht heeft hem alvast op het lijstje voor deze zomer gezet. Het is niet bekend of de Duitsers hem definitief willen overnemen of hem willen huren. De linkspoot is volgens Transfermarkt nog altijd 45 miljoen euro waard en ligt nog tot medio 2029 vast in het Santiago Bernabéu.

Doan topkandidaat

Güler is niet de eerste keuze van Eintracht. De Duitsers zien in Doan van SC Freiburg namelijk de droomkandidaat voor de rechtsbuitenpositie. De inmiddels 26-jarige linkspoot ontwikkelt zich goed en was tot dusver verantwoordelijk voor acht doelpunten en zes assists in 26 wedstrijden.

De ex-PSV’er verliet de Eindhovenaren in de zomer van 2022 voor 8,5 miljoen euro en ligt nog tot medio 2027 vast bij Freiburg. De 55-voudig international van Japan vertegenwoordigt een marktwaarde van 22 miljoen euro.